Тенисистът Траян зае последното място във финалите на приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер. В битката за оцеляване той се изправи срещу Сапунджиева.

Съревнованието между двамата номинирани изпита тяхната издръжливост, концентрация и ловкост. Двамата воини се представиха отлично на Арената до финалните два елемента на трасето. Изпитанието за точност и логическата задача затрудниха максимално участниците, което наложи и намесата на водещия Павел Николов. След това тенисистът Траян съумя да се справи с финалното препятствие първи и сложи край на участието на своята съперничка. Незадоволителното му представяне обаче го лиши от награда за победата.

Елиминираната Сапунджиева е следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”. В новото издание на поредицата непримиримата Амазонка разказа за перипетиите си в голямата игра, за коалицията с д-р Пекин и какво не ѝ достигна, за да се класира във финалната осмица. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле в Дивия север започват финалите на екстремната надпревара, където Траян, Калин, Дино, Радостина, Николета, Теодор-Чикагото, Мирослав и Алекс ще премерят сили в индивидуално изпитание за първи път.

Гледайте “Игри на волята” в събота, 29 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.