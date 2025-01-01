Племето на Безименните сложи точка на Войната на племената в приключението “Игри на волята” с първата си и последна победа в отборната част от надпреварата. След изключително оспорвано номинационно съревнование, приключенецът Калин успя да отбележи решаващата точка за Жълтите броени секунди преди капитана на Сините Мирослав.

Сблъсъкът за неприкосновеност изправи двете племена в морско предизвикателство, изискващо стратегия, пъргавост и прецизност. Водачеството в битката се смени неколкократно, а груби грешки на изпадналата в немилост Сапунджиева заличиха цялата натрупана от Феномените преднина.

Двете племена достигнаха едновременно финалната стрелба. Там Калин бе по-точен и спаси отбора си от осми пореден племенен съвет. Загубата на Феномените пък означава среща с водещата Ралица Паскалева, само на крачка от финалите в Дивия север.

Тази вечер Арената ще приеме поредната си зрелищна елиминационна битка. Тенисистът Траян ще се бори за своето място в голямата игра, но срещу кого ще се изправи?

Не пропускайте “Игри на волята” в петък, 28 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.