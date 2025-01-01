Симона Ръждавичка влиза в студиото на „След Игрите“ със самопризнание, което променя целия разказ около нея. Фактът, че не Арената я е отказала, а именно собствените ѝ мисли. Лидер по природа и сочена за потенциалната първа жена победител в “Игри на волята”, тя признава, че точно амбицията ѝ я е извадила от фокус. „Закопах се сама“ - казва Ръждавичка и зад думите стои човек, който днес вече знае къде е сбъркал.

В разговора си с водещата Ваня Запрянова Симона откровено признава, че е предала най-важното правило на своята треньорка - да бъде изцяло в момента тук и сега. На Арената мислите ѝ са били няколко крачки напред и не e успяла да се фокусира. Това личи както в решенията, така и в емоциите ѝ: критична, импулсивна, бурна, но и състрадателна, готова да подаде ръка дори когато не печели.

Ръждавичка разказва и за причините да тръгне по пътя на спортната аеробика, защо е отказала да стане професионален атлет в София и как е попаднала в кинезитерапията, която днес смята за своята голяма бъдеща мисия. Според нея в играта най-ценното е било племето - феномените, които е оприличавала на семейство, въпреки че в началото дори не е успявала да запомни имената им. Калин остава в спомените ѝ като „фантома“, който постоянно спи, а Наталия като най-близкия човек на Арената.

Симона за първи път разкрива защо не е използвала анулета си и как гледа на любовните стратегии на Гизем в играта. Споделя и още един по-личен пласт от себе си - от вярата си в любовта от пръв поглед до бъдещите ѝ планове след пет години, които включват кариера, дом и семейство с дете.

Генералът от Арената не се отказва - ако получи предложение за All Stars, би го приела. Този път с ясното знание, че най-силният противник е този в собствената ѝ глава.

Защо Ръждавичка реши да даде грошовете си на Наталия по време на съвет? Кой е най-секси мъжът в “Игри на волята” 7? Срещу кого би се изправила Ръждавичка в “Sesame Турнири на волята”? И защо Симона е винаги песимист?

