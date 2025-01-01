Все повече хора заменят вредните закуски с вкусни и полезни домашни енергийни барчета, които дават енергия и засищат без чувство за вина.

Новата тенденция в здравословното хранене показва, че с няколко прости съставки можем да си приготвим пълноценна закуска или следобедно похапване у дома.

Открий най-добрите рецепти за здравословни домашни барчета с овес, фъстъчено масло, фурми и семена. Без захар, без печене и идеални за закуска или след тренировка.

🥇 1. Овесени барчета с фъстъчено масло и мед

Съставки:

2 чаши овесени ядки

½ чаша фъстъчено масло

⅓ чаша мед

1 ч.л. ванилия

Щипка сол

Приготвяне:

Разтопи фъстъченото масло и меда, добави овесените ядки, ванилията и солта. Разбъркай добре, изсипи в тавичка и охлади за 1 час. Нарежи на барчета.

🍫 2. Шоколадови барчета с фурми и орехи (веган)

Съставки:

1 чаша фурми

1 чаша орехи

2 с.л. какао

1 с.л. кокосово масло

Приготвяне:

Смели всичко в блендер до лепкава консистенция. Разстели сместа в съд, охлади и нарежи. Без печене, без захар и 100% натурално.

💪 3. Протеинови барчета с овес и банан

Съставки:

2 узрели банана

1 чаша овесени ядки

1 доза ванилов протеин

1 с.л. фъстъчено масло

Приготвяне:

Размачкай бананите и смеси всички съставки. Оформи барчета и печи 15 минути на 180°C.

🥥 4. Кокосови барчета с чиа и мед

Съставки:

1 чаша кокосови стърготини

2 с.л. чиа

3 с.л. мед

1 с.л. кокосово масло

Приготвяне:

Смеси всичко, изсипи в тавичка и охлади за 2 часа. Получават се меки и ароматни барчета с тропически вкус.

🍎 5. Овесени барчета с ябълка и канела

Съставки:

2 чаши овесени ядки

1 настъргана ябълка

2 с.л. мед

1 ч.л. канела

1 яйце

Приготвяне:

Смеси всичко, оформи барчета и печи 20 минути на 180°C. Ухаят божествено на есен.

🫐 6. Барчета с боровинки и кашу

Съставки:

1 чаша кашу

½ чаша сушени боровинки

1 с.л. мед

1 ч.л. лимонов сок

Приготвяне:

Смели в блендер, оформи сместа в тавичка, охлади и нарежи. Освежаващи и богати на антиоксиданти .

🌻 7. Барчета с тахан и семена

Съставки:

½ чаша сусамов тахан

¼ чаша мед

½ чаша слънчогледови семки

¼ чаша тиквени семки

1 с.л. ленено семе

Приготвяне:

Загрей леко тахана и меда, добави семената и разбъркай. Притисни в съд и охлади.

💚 Съвет:

Съхранявай барчетата в хладилник до 7 дни или във фризер до 1 месец. Перфектни са за закуска, поход или след тренировка.