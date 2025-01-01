Все повече хора заменят вредните закуски с вкусни и полезни домашни енергийни барчета, които дават енергия и засищат без чувство за вина.
Новата тенденция в здравословното хранене показва, че с няколко прости съставки можем да си приготвим пълноценна закуска или следобедно похапване у дома.
🥇 1. Овесени барчета с фъстъчено масло и мед
Съставки:
2 чаши овесени ядки
½ чаша фъстъчено масло
⅓ чаша мед
1 ч.л. ванилия
Щипка сол
Приготвяне:
Разтопи фъстъченото масло и меда, добави овесените ядки, ванилията и солта. Разбъркай добре, изсипи в тавичка и охлади за 1 час. Нарежи на барчета.
🍫 2. Шоколадови барчета с фурми и орехи (веган)
Съставки:
1 чаша фурми
1 чаша орехи
2 с.л. какао
1 с.л. кокосово масло
Приготвяне:
Смели всичко в блендер до лепкава консистенция. Разстели сместа в съд, охлади и нарежи. Без печене, без захар и 100% натурално.
💪 3. Протеинови барчета с овес и банан
Съставки:
2 узрели банана
1 чаша овесени ядки
1 доза ванилов протеин
1 с.л. фъстъчено масло
Приготвяне:
Размачкай бананите и смеси всички съставки. Оформи барчета и печи 15 минути на 180°C.
🥥 4. Кокосови барчета с чиа и мед
Съставки:
1 чаша кокосови стърготини
2 с.л. чиа
3 с.л. мед
1 с.л. кокосово масло
Приготвяне:
Смеси всичко, изсипи в тавичка и охлади за 2 часа. Получават се меки и ароматни барчета с тропически вкус.
🍎 5. Овесени барчета с ябълка и канела
Съставки:
2 чаши овесени ядки
1 настъргана ябълка
2 с.л. мед
1 ч.л. канела
1 яйце
Приготвяне:
Смеси всичко, оформи барчета и печи 20 минути на 180°C. Ухаят божествено на есен.
🫐 6. Барчета с боровинки и кашу
Съставки:
1 чаша кашу
½ чаша сушени боровинки
1 с.л. мед
1 ч.л. лимонов сок
Приготвяне:
Смели в блендер, оформи сместа в тавичка, охлади и нарежи. Освежаващи и богати на антиоксиданти.
🌻 7. Барчета с тахан и семена
Съставки:
½ чаша сусамов тахан
¼ чаша мед
½ чаша слънчогледови семки
¼ чаша тиквени семки
1 с.л. ленено семе
Приготвяне:
Загрей леко тахана и меда, добави семената и разбъркай. Притисни в съд и охлади.
💚 Съвет:
Съхранявай барчетата в хладилник до 7 дни или във фризер до 1 месец. Перфектни са за закуска, поход или след тренировка.