75-годишният Елтън Джон все още е на върха. Британската поп звезда Елтън Джон навършва 75 години, но се зарече да продължи да прави музика.



Пламенният бивш полковник Дуайт се превърна в неизменна част от музикалната сцена от 70-те години на миналия век насам, с поредица от хитове, сред които "Crocodile Rock", "Candle in the Wind" и "Rocketman".



Той също така е ръководи световна кампания за изследване на ХИВ/СПИН, като събира милиони лири за благотворителни организации.



Певецът и автор на песни, който стана сър Елтън през 1998 г., когато беше посветен в рицарско звание от кралица Елизабет II, заяви, че обикновено не изпитва носталгия, но определи 75-те си години като "важно събитие".



"Днес определено ще намеря време да направя равносметка и да благодаря на щастливата си звезда за прекрасното ми семейство, приятели и кариера", добави той.



"Чувствам се невероятен късметлия, че на 75 години все още толкова много обичам това, което правя - все още съм толкова зареден с енергия от музиката и се вълнувам, че мога да свиря, да слушам и да говоря за това всеки ден".



Музикантът е продал повече от 300 милиона плочи по целия свят, а миналия месец спечели първия си сингъл номер едно в Обединеното кралство от 16 години насам с песента "Cold Heart", заедно с певицата Дуа Липа.



В момента той осъществява турнето си "Farewell Yellow Brick Road", включващо над 300 концерта по целия свят, което започна през 2018 г. - и заяви, че "тръпката да свириш на живо е толкова невероятна, колкото и преди 50 години".



Но добави: "Имам толкова много да предам на новото поколение фенове и артисти и съм решен да продължа да давам своя принос на индустрията, която ми е дала толкова много".



За да отбележи рождения си ден, той издава дигитално ремастерирана версия на своя албум "Diamonds: The Ultimate Greatest Hits" в платформите за стрийминг за първи път.