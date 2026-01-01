От днес до 18 октомври в Кралската галерия на Бъкингамския дворец в Лондон може да се види изложбата „Кралица Елизабет Втора – живот със стил“, съобщава сайтът на фонда, грижещ се за британските кралски колекции. Експозицията представя забележителния стил на най-дълго управлявалия британски монарх. Тя включва около 200 експоната, много от които се излагат за първи път. Сред тях има рокли, бижута, шапки, обувки и аксесоари, непубликувани дизайнерски скици, мостри от платове и ръкописна кореспонденция, която хвърля светлина върху прякото участие на покойната кралица в създаването на нейните собствени тоалети. Сред ключовите експонати е роклята на Елизабет Втора за нейното кръщене, роклята й като шаферка, сватбената й рокля, роклята за коронацията й, както и тоалетът, носен от нея за сватбата на сестра й, принцеса Маргарет. Цената на билета за изложбата е 22 лири, като са предвидени намаления за деца и за инвалиди.

С откриване на тази експозиция във Великобритания се поставя началото на една година на събития по повод 100-годишнината от рождението на кралица Елизабет Втора.

Кралица Елизабет Втора е родена като Елизабет Александра Мери на 21 април 1926 г. в Лондон. Тя е първородното дете на херцога и херцогинята на Йорк - Джордж и Елизабет. Кръстена е едновременно на майка си, на прабаба си – кралица Александра и на баба си по бащина линия – кралица Мери. Има по-малка сестра – Маргарет, родена през 1930 г. Родителите на Елизабет Втора стават крал и кралица по чисто стечение на обстоятелствата, когато чичото на Елизабет – крал Едуард Осми, син на крал Джордж Пети, абдикира на 11 декември 1936 г., предпочитайки да живее по-обикновен живот с възлюбената си - разведена американка - вместо да води живот на монарх. По това време Елизабет е на 10 години и когато баща й става крал Джордж Шести, тя става престолонаследничка.

Още като дете Елизабет привлича вниманието на журналистите с любовта си към животните и природата. Оттогава датира привързаността й към кучетата от порода корги и към конете. Първото си официално изявление принцеса Елизабет прави по време на Втората световна война, когато е на 14 години. Малко след като навършва 18 години, принцеса Елизабет е назначена за държавен съветник. По време на Втората световна война принцесата иска да стане медицинска сестра, но баща й не й позволява и тя се записва в женските спомагателни части. Получава званието младши командир и се научава да шофира камион.

Първото официално задгранично посещение на принцеса Елизабет е през 1947 г., когато тя посещава Република Южна Африка. Тогава тя е на 21 години.

Принцеса Елизабет вижда за първи път бъдещия си съпруг, родения на гръцкия остров Корфу принц Филип, когато е едва на 13 години и веднага се влюбва в него. По онова време той е по-голям с пет години от нея. Филип й предлага брак през 1946 г. Сватбата им е на 20 ноември 1947 г. в Уестминстърското абатство. Принц Филип се отказва от гръцкото си гражданство и всичките си титли, а крал Джордж Шести му дава титлата херцог на Единбург.

От ноември 1949 г. до февруари 1951 г. младото знатно семейство живее в Малта, където принц Филип е изпратен по служба като офицер от военноморския флот. На 14 ноември 1948 г. се ражда първото дете на двойката - Чарлз Филип Артър Джордж, принц на Уелс и граф на Честър. Следват принцеса Анна, родена на 15 август 1950 г., принц Андрю, роден на 19 февруари 1960 г. и принц Едуард, роден на 10 март 1964 г. Бракът на кралица Елизабет Втора и принц Филип продължава 73 години, до смъртта на принца на 9 април 2021 г. Вчера се навършиха пет години от кончината му.

Елизабет Втора се възкачва на престола на 6 февруари 1952 г. след смъртта на баща си крал Джордж Шести, който умира на 56-годишна възраст от белодробен рак. Заради периода на траур, церемонията по коронацията на Елизабет Втора се състои над година по-късно - на 2 юни 1953 г. в Уестминстърското абатство в присъствието на 7000 гости. По онова време Елизабет е само на 25 години и има вече две деца. Церемонията по интронизацията на кралицата е излъчвана по телевизията и е гледана е от 27 милиона души във Великобритания и от около 100 милиона души по света. Това е де факто първата церемония за коронация на британски монарх, която се излъчва по телевизията.

Любопитното е, че по силата на действащ към онзи момент закон, ако Елизабет Втора е имала по-малък брат, то не тя, а той е щял да наследи короната, а тя е щяла да си остане принцеса. Този закон е променен през 2011 г., благодарение на което вече принцесите не се изтласкват назад в списъка на унаследяване на британската корона.

Де факто Елизабет Втора е владетел не само на Обединеното кралство, но и на още 14 страни от общо 56 държави от Общността на нациите, а именно Австралия, Канада, Нова Зеландия, Ямайка, Антигуа и Барбуда, Бахамските острови, Белиз, Гренада, Папуа Нова Гвинея, Соломоновите острови, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини и Тувалу.

Най-важното събитие във Великобритания с участието на кралицата е откриването на годишните сесии на британския парламент. Елизабет Втора пропуска само три пъти това събитие - през 1959 г. и 1963 г., когато е бременна с третото и четвъртото си дете, и през 2022 г. поради здравословни проблеми. По принцип британския монарх няма право да заема политически позиции и не се бърка във въпросите, свързани с управлението или с външната политика. Но британският монарх може да произнесе речи по редица специални поводи. Така например Елизабет Втора се обръща към нацията през 1991 г. по време на войната в Персийския залив и през 1997 г. след смъртта на принцеса Даяна, загинала в автомобилна катастрофа в Париж. През 2020 г. кралица Елизабет Втора прави цели две обръщения към сънародниците си - на 6 април във връзка с пандемията от КОВИД-19 и на 9 май по повод 75-ата годишнина от победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Елизабет Втора изразява понякога индиректни послания с облеклото си. Във постбрекзитната фаза кралицата например се появи на публично събитие с тоалет в цветовете на европейското знаме, което загатна какво мисли тя за отцепването на Великобритания от ЕС. След началото на пълномащабната руска инвазия Елизабет Втора носеше тоалет с детайли, препращащи към украинското знаме.

По време на управлението си кралица Елизабет Втора е направила над 300 визити в повече от 130 страни по света. Най-много посещения тя е направила в Канада (22), а във Франция тя е била 13 пъти. Най-дългата й обиколка в чужбина, по време на която тя посещава 13 държави, продължава 168 дни, от ноември 1953 г. до май 1954 г. В. "Дейли телеграф" изчислява, че по време на властването си, кралица Елизабет Втора е обиколила Земята 42 пъти, преди да преустанови пътуванията си в чужбина през ноември 2015 г., когато е на 89-годишна възраст.

Елизабет Втора е участвала в близо 600 благотворителни събития, изпълнила е около 21 000 ангажимента, одобрила е около 4000 законопроекта, приела е голям брой високопоставени лица в рамките на 112 държавни посещения. По време на управлението на Елизабет Втора в Бъкингамския дворец са организирани над 180 градински партита, на които са присъствали над 1,5 милиона души. През годините си на власт кралица Елизабет Втора е изпратила около 300 000 поздравителни картички на столетници и над 900 000 на двойки, празнуващи диамантена сватба (60 години). Нейно Величество е позирала и за над 200 портрета, за първия от които на 7-годишна възраст.

Когато Елизабет Втора се възкачва на трона, Йосиф Сталин, Мао Цзедун и Хари Труман ръководят съответно Съветския съюз, Китай и САЩ. По това време премиер на Великобритания е Уинстън Чърчил. Откакто кралица Елизабет Втора е на трона, във Великобритания са се сменили 15 министър-председатели, а в САЩ - 14 президенти. Кралицата се е срещала с всички тях, с изключение на американския президент Линдън Джонсън. Последният американски президент, с когото тя се е виждала, е демократът Джо Байдън. А последният британски премиер, с когото тя се е срещала, е консерваторката Лиз Тръс, като тази среща е два дни преди кончината на Елизабет Втора и по време на нея кралицата натоварва Тръс с мандата да състави ново британско правителство след оставката на консерватора Борис Джонсън.

Елизабет Втора, която е и глава на Англиканската църква, се е срещала и с четирима папи - през 1961 г. с папа Йоан Двадесет и трети, три пъти с папа Йоан Павел Втори - през 1980 г., 1982 г. и 2000 г., с папа Бенедикт Шестнадесети през 2010 г. и с папа Франциск през 2014 г.

На 9 септември 2015 г. кралица Елизабет Втора официално поставя рекорд за най-дълго управлявал монарх в историята на Великобритания. До този момент рекордът се държи от нейната прабаба, кралица Виктория и не е бил подобряван от повече от един век. Кралица Виктория е управлявала страната от 1837 г. до 1901 г., което означава 63 години, 7 месеца, 2 дни, 16 часа и 23 минути.

Към момента на смъртта си, Елизабет Втора е на престола от 70 години и 7 месеца. Тя е вторият най-дълго управлявал монарх в историята на монархиите по света, след френския крал Луи Четиринадесети (1638-1715), управлявал в продължение на 72 години и 110 дни. Елизабет Втора е и най-дълго управлявалата владетелка. Британската кралица беше и най-възрастният действащ държавен глава в света към момента на смъртта си.

70-годишнината от управлението на Елизабет Втора се падаше на 6 февруари 2022 г. Това беше така нареченият Платинен юбилей. Официалните чествания обаче бяха организирани в страната и в държавите от Общността на нациите през юни 2022 г. Само в Лондон празничните събития продължиха цели четири дни.

Елизабет Втора в много отношения е и пионер. Тя е първият британски монарх, посетил Китай през 1996 г. и първият британски монарх, направил обръщение към Камарата на представителите на Конгреса на САЩ във Вашингтон на 16 май 1991 г. Нейно Величество изпраща първия си имейл на 26 март 1976 г. по време на посещение в изследователски център на министерството на отбраната. През 1997 г. тя поставя началото на първия официален сайт на Бъкингамския дворец. През 2014 г. кралица Елизабет Втора изпраща първия си туит, а през 2019 г. споделя първата си публикация в Инстаграм.

Елизабет Втора е единственият монарх, който (почти) е скачал с парашут с Джеймс Бонд. Във видео, заснето за откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., се вижда как кралицата приема в Бъкингамския дворец прочутия „Агент 007“, изигран от Даниъл Крейг. След това във видеото изглежда, че двамата се качват на хеликоптер, прелитат над Лондон и скачат с парашут над Олимпийския стадион, където (действителното) пристигане на кралицата е посрещнато с овации. Тази пример за нетрадиционно пристигане на церемонията по откриване на Олимпийските игри беше последван от италианския президент Серджо Матарела, който през февруари на настоящата година участва във видео, в което изглеждаше, че пристига с трамвай на стадиона „Сан Сиро“ в Милано за откриването на Зимните игри.

Кралица Елизабет Втора е единственият британски монарх, който е пил чай с популярния приказен герой Мечока Падингтън. По време на концерта в Лондон за Платинения юбилей на кралицата, състоял се на 4 юни 2022 г., беше излъчено видео, в което тя си партнираше с Падингтън. В краткото видео кралицата, известна с чувството си за хумор, пие чай с мечока, превърнал се в икона на несръчността в детската литература. "Честит юбилей, Милейди, и благодаря за всичко", казва Падингтън на Елизабет Втора. "Много мило", му отвръща тя. А после двамата споделят един на друг, че имат обща страст - филийките с портокалов конфитюр, след което кралицата започва да отмерва ритъма на песента We Will Rock You на „Куин“ с почукване със сребърната си чаена лъжичка по ръба на порцелановата чаена чаша.

През 96 години живот и над 70 години властване Елизабет Втора споделя, че е имала една наистина ужасна година и това е била 1992 г. Тогава три от децата й - принц Чарлз, принц Андрю и принцеса Анна се разделят със своите половинки, а замъкът Уиндзор е засегнат от опустошителен пожар. Но всъщност в живота на кралицата има и втора ужасна година и това е 2021 г., когато умира съпругът на Елизабет Втора – принц Филип. Траурната церемония е излъчвана директно по телевизията и по време на нея кралицата седи сама, което оставя у зрителите усещането за нейната голяма уязвимост в скръбта. Малко преди кончината на принц Филип в интервю за Опра Уинфри внукът на Елизабет Втора принц Хари и съпругата му Мегън Маркъл правят потресаващи разкрития за живота в британската монархия през своята призма. Те описват сцени на психологически натиск и прояви на расизъм, което нанася тежък удар по монархическата институция.

Третата ужасяваща година за британската монархия е именно 2022 г., когато броени месеци след тържествата по отбелязване на Платинения юбилей на кралицата кралското семейство трябва да се сбогува завинаги с нея. Тогава погребението е излъчвано по телевизията и протича при безпрецедентни мерки за сигурност. Церемонията по интронизацията на крал Чарлз Трети е едва през май на следващата година.

Следва 2024 г., която е първата ужасна година за британското кралско семейство в ерата след Елизабет Втора. Тогава в рамките на няколко месеца става ясно, че кралят и съпругата на престолонаследника принц Уилям – принцеса Катрин, имат рак. И в двата случая не е разкрито за какъв вид рак става дума, но и двете знатни персони са принудени да ограничат за известно време обществените си прояви. Това засилва симпатиите към британската монархия.

През настоящата година 100-годишнината от рождението на Елизабет Втора съвпадна с разкритията за връзките на втория й син Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн. Това коства на Андрю всички титли и постове в кралското семейство. В медиите обаче се появиха информации, че кралица Елизабет Втора е знаела през годините за връзките на Андрю с Епстийн, но е била прекалено снизходителна към това негово поведение, коментират световните агенции.

Към момента на смъртта си през септември 2022 г. кралица Елизабет Втора има 8 внуци и 12 правнуци. Още две правнучета се раждат след смъртта й. Няколко от правнучките й са кръстени на нея. Това са принцеса Шарлот, дъщерята на престолонаследника принц Уилям и на принцеса Катрин. Нейното пълно име е Шарлот Елизабет Даяна, като по този начин тя е кръстена едновременно на Елизабет Втора, на принцеса Даяна, майката на Уилям, и на крал Чарлз Трети. Лилибет Маунтбатън-Уиндзор пък носи галеното име на Елизабет Втора. Лилибет е дъщеря на принц Хари и на Мегън Маркъл. Айла Елизабет Филипс, Лена Елизабет Тиндъл, Сиена Елизабет Мапели Моци и Атина Елизабет Роуз Мапели Моци също са кръстени на Елизабет Втора. Айла Елизабет и Лена Елизабет са внучки на принцеса Анна и деца на нейните две деца – Питър Филипс и Зара Филипс. Сиена Елизабет и Атина Елизабет Роуз са внучки на Андрю и дъщери на неговата дъщеря Беатрис. От всички внучки (общо 4) и правнучки (общо 8) на Елизабет Втора се смята, че принцеса Шарлот прилича най-много на кралицата като малка.

През годините животът на кралица Елизабет Втора е вдъхновил десетки филмови продукции.

В сериала „Короната“ (2016–2023 г.) ролята на Елизабет Втора се изпълнява от три актриси - Клеър Фой, Оливия Колман и Имелда Стоутън. И трите са неколкократно номинирани за наградата „Златен глобус“. Фой и Колман я печелят по един път. Сериалът печели на два пъти същото отличие в категорията за най-добър телевизионен драматичен сериал. Редица други актьори и актриси от него също са номинирани за престижната награда и някои от тях също я печелят.

Пълнометражният филм „Кралицата“ (2006 г.) се фокусира върху реакцията на кралското семейство на смъртта на принцеса Даяна. В него ролята на Елизабет Втора се изпълнява от британската кино дива Хелън Мирън, която печели наградите „Оскар“, БАФТА, „Златен глобус“ и отличието на Гилдията на американските актьори. Филмът има близо 100 кино награди и още около 100 номинации за филмови награди.

Продукцията „Кралска нощ по съседство“ (2015 г.) е романтична комедия, вдъхновена от реални събития, когато принцесите Елизабет и Маргарет излизат инкогнито сред хората в Лондон в нощта на победата във Втората световна война през 1945 г. Филмът „Речта на краля“ (2010 г.) показва Елизабет Втора като дете. В продукцията „Спенсър“ (2021 г.), в който фокусът пада върху принцеса Даяна, образът на Елизабет Втора е ключов за развоя на сюжета.

Животът на Елизабет Втора е представен и на театралната сцена в няколко спектакъла. На първо място сред тях е пиесата „Аудиенцията“ на Питър Морган, посветена на поверителните седмични срещи между кралицата и британските премиери през годините, от Чърчил до Дейвид Камерън. В постановки на тази пиеса в ролята на кралицата се превъплъщават Хелън Мирън и Кристин Скот Томас. Пиесата печели британската награда „Лорънс Оливие“ за най-добра нова драма, а за ролята си на Елизабет Втора Хелън Мирън печели освен „Лорънс Оливие“, и американските награди „Тони“ и „Драма деск“.

Драмата на Мойра Буфини „Handbagged“ (чието заглавие може буквално да означава „въоръжена с чанта“ или „поставям на мястото някого“) разглежда сложните взаимоотношения между кралицата и консерваторката Маргарет Тачър. В нея са представени едновременно по-младите и по-възрастните версии на двете лидерки.

Пиесата „По кралско назначение“ на Дейзи Гудуин разглежда влиянието и силата на Елизабет Втора чрез нейния гардероб - от избора на палта до посланията, предавани чрез нейните шапки. Пиесата „Кралицата и аз“, базирана на Сю Таунсънд е сатира, която представя какво би се случило, ако Великобритания стане република и кралското семейство е принудено да живее в общинско жилище. Образът на Елизабет Втора се появява и в мюзикъла „Даяна“, посветен на принцеса Даяна.

През годините бяха публикувани огромен брой книги, опитващи се да хвърлят светлина върху личността на кралица Елизабет Втора. В България през 2022 г. се появи книгата "Кралицата” на Матю Денисън, в която са описани радостите и триумфите, разочарованията и повратностите на един забележителен кралски живот. Още една биографична книга за Елизабет Втора е публикувана у нас и това е: „Елизабет, Кралицата” на Сали Бидъл Смит. Книгата има премиера по повод Диамантения юбилей на Елизабет Втора (60 години от възкачването на престола). Авторката й е черпила информация от разнородни достоверни източници, приятели и бивши служители на кралския двор, които са споделили по-съкровени подробности за монарха.

Много ценни са обаче още няколко биографии на Елизабет Втора, които хвърлят поглед върху нея през по-различна призма. Сред тях е „Кралица на света: Глобалната биография" от Робърт Хардман (2018 г.), която е детайлен разказ на пътуванията на Елизабет Втора по света. В книгата са изброени и най-интересните подаръци, които кралицата е получила при тези пътувания, в това число и двойка бразилски ягуари или бебе крокодилче, подарено й от 8-годишно сенегалче. Биографията „Речта на кралицата: Интимен портрет на кралицата по нейните собствени думи” на Ингрид Сиуърд анализира речите на кралицата и представя неин портрет въз основа на нейните собствени думи, изречени в тези речи. Книгата „ Кралица Елизабет Втора: Портрети” на Сесил Бийтън е в малко по-различен жанр. Авторът й е моден, портретен и военен фотограф. Той снима за първи път Елизабет Втора като тийнейджърка. Продължава да я снима и следва в продължение на 30 години. Някои от нейните най-прочути снимки са негово дело. Книгата му е компилация от най-хубавите кадри, които той е направил на Елизабет Втора по време на официални събития или съкровени моменти. Книгата „Филип и Елизабет: Портрет на един кралски брак” на Гайлс Брандрет пък е дело на човек, познавал добре съпруга на Елизабет Втора. В творбата се появяват и доста пикантни детайли за навиците на принца, като например това, че в ранните дни от брака си той не е носил пижами. „Eлизабет и Маргарет: интимният свят на сестрите Уиндзор” на Андрю Мортън представя Елизабет Втора в друга светлина, не само като монарх, а като сестра. „Деветдесет и девет погледа върху принцеса Маргарет” на Крейг Браун е биография на сестрата на кралицата, в която Елизабет Втора е обрисувана като противотежест на некомформисткия и бурен характер на принцеса Маргарет. „Всичките коргита на кралицата: Историята на Елизабет Втора и нейните на верни другари” от Пени Джунър разказва всичко за кралските коргита. А творбата „Нашата кралица в цветовете на дъгата” на Сали Хюс съдържа впечатляващи фотографии, показващи тоалетите на Елизабет Втора във всички нюанси на цветовата палитра. Към всяка снимка има подробни коментари за всеки детайл от тоалета на кралицата.

Кралицата вдъхновява и поредицата от криминални романи на британската писателка Си Джей Бенет. У нас са преведени два романа от тази серия – „Уиндзорският възел“ и „Задача за три кучета“. Във Великобритания има издадени още три романа от поредицата, а четвърти се планира за настоящата година. В книгите от тази поредица Елизабет Втора се проявява като детектив.

В друга поредица, този път на френската писателка Катрин Панкол, включваща общо шест романа – „Жълтите очи на крокодилите“, „Бавният валс на костенурките“ и „Катеричките от Сентръл Парк са тъжни в понеделник“, както и трилогията „Мучачас“, Шърли, майката на един от главните герои – Гари, е обрисувана като плод на напълно измислената любов на британска кралица с неин подчинен. В книгата не се споменава конкретно името на Елизабет Втора.

През настоящата година, в която се отбелязва 100-годишнината от рождението на Елизабет Втора, ще започне и работата по изграждането на мемориал в нейна чест. На 7 април беше одобрен окончателният проект за него, пише "Сън". Той ще бъде в парка „Сейнт Джеймс“ в Лондон, допълва Би Би си. Плановете за мемориала бяха оповестени през 2024 г., но за две години претърпяха някои промени. Финалната версия предвижда да бъдат изваяни две статуи – на Елизабет Втора и на принц Филип - като те ще бъдат дело на скулптора Мартин Джегинс. Ще има още една по-малка скулптора на кралицата, която ще е дело на Карън Нюман. Тя ще бъде поставена на отделно място от останалите два паметника. В допълнение в парка ще бъде изграден и нов мост. Той ще замени съществуващия Син мост, а дизайнът му ще бъде вдъхновен от дизайна на тиарата, носена от Елизабет Втора на сватбата й с принц Филип. Проектът за мемориала е възложен за реализиране на архитектурното студио „Фостър и партньори“ след проведен конкурс през 2025 г.

На 27 април в друг лондонски парк - "Риджънс парк" ще бъде открита градина в памет на Елизабет Втора. В нея ще има растения и цветя, асоциирани с живота на кралицата, пише "Хелоу". Сред тях е момината сълза, която присъстваше в сватбения й букет, както и розмаринът и миртата, които бяха част от нейния погребален венец. Ще има и специално селектирани растения, като например нарцис, наречен „Диамантен юбилей“ или лале, наречено „Кралско тържество“. В центъра на градината ще има кръгъл кът с магнолия – често срещата в кралските градини – заобиколена от пейки, изработени от екологично чиста кокосова дървесина. В основата на дървото, е изписан цитат от коледното обръщение на Елизабет Втора от 2013 г.„Всички трябва да намерим правилния баланс между действието и размисъла. С толкова много разсейващи фактори е лесно да забравим, че трябва да спрем и да направим равносметка“, казва тогава кралицата на сънародниците си. В градината са засадени 200 000 пролетни луковици, които ще разцъфнат навреме за откриването й. Други видове, като лавандула, слънчогледи и книфофия ще изпълват градината с цвят и аромат през цялата година. В градината ще има и кула за наблюдение от ковано желязо, като дизайнът й е вдъхновен от бродерията на роклята за коронацията на Елизабет Втора. Ще има и елемент, който ще напомня за 56-те страни от Общността на нациите.

На 6 юни, в разгара на събитията по повод 100-годишнината от рождението на кралицата, ще се състои сватбата на внука й Питър Филипс, който ще се ожени за медицинската сестра Хариет Спърлинг. Това де факто ще бъде първата кралска сватба след кончината на Елизабет Втора. Тя ще се бъде в църквата на „Вси Светии“ в Кембъл, близо до имението „Гаткомб парк“ на принцеса Анна. Това ще бъде втори брак за Питър Филипс, който се разведе с първата си съпруга Отъм Кели през 2021 г. Очаква се на сватбата да присъстват висши членове на кралското семейство, включително крал Чарлз Трети и принц Уилям.