Все повече хора избират да приготвят хляб у дома, като залагат на по-здравословни съставки и традиционни техники.
Пълнозърнестите и ръжените брашна, както и използването на естествен квас, подпомагат доброто храносмилане благодаряние на по-високото съдържание на фибри и минерали.
Бавното втасване и ферментацията подобряват усвояването на полезните вещества и правят хляба по-лесен за организма.
Освен че е по-хранителен, домашният хляб дава свобода за включване на допълнителни продукти, като семена, ядки и зехтин, които обогатяват вкуса и повишават стойността му.
Приготвянето вкъщи се превръща и в приятен ритуал, който носи удовлетворение и се отразява положително на начина на живот.
За тези, които искат да опитат, предлагаме две лесни и доказано полезни рецепти:
🥖 Пълнозърнест хляб без месене
Необходими продукти:
3 чаши пълнозърнесто брашно
½ чаша овесени ядки
1 ч. л. сол
½ ч. л. суха мая
2 ½ чаши топла вода
2 с. л. зехтин
Семена (ленено, слънчогледово, чиа) по желание
Начин на приготвяне:
Смесете сухите съставки в купа, добавете водата и зехтина.
Разбъркайте с лъжица до лепкаво тесто.
Покрийте и оставете да втаса около 10–12 часа.
Прехвърлете в тава, поръсете със семена и печете 40–45 минути на 200°C.
Охладете върху решетка за хрупкава коричка.
🍞 Ръжен хляб с квас
Продукти:
300 g ръжено брашно
200 g пшенично брашно (тип 500 или пълнозърнесто)
350 ml вода
100 g активен квас
1 ½ ч. л. сол
Приготвяне:
Смесете всичко до еднородно тесто и оставете да почине 30 минути.
Направете няколко сгъвания на тестото за по-добра структура.
Оставете да втаса 3-4 часа на топло.
Оформете хлебче и преместете в набрашнена кошница или купа.
След окончателно втасване (още около 1-2 часа), печете 45-50 минути на 220°C, като първите 15 минути може да добавите съд с вода за пара.
🌾 Хляб от лимец - българската супер храна
Продукти:
500 g брашно от лимец
300 ml топла вода
1 ч. л. сол
1 ч. л. суха мая или 100 g квас
2 с. л. зехтин
Приготвяне:
Смесете всички съставки до меко тесто.
Замесете за около 5-7 минути и оставете да втаса 1-2 часа.
Оформете хляб, сложете в тава и изчакайте още 20-30 минути.
Печете 40 минути на 200°C.
Ползи: Лимецът се смята за древен сорт пшеница с повече минерали, протеини и по-лесна смилаемост.
🧀 Хляб с кисело мляко и овес - богат на фибри
Продукти:
2 чаши овесено брашно или фино смлени овесени ядки
1 чаша пълнозърнесто брашно
1 ч. л. сода
1 ч. л. сол
1 чаша кисело мляко
½ чаша вода
2 с. л. семена по избор
Приготвяне:
Смесете всичко, оформете хлебче в тава.
Печете 35-40 минути на 190°C.
Предимство: Не се меси дълго и не изисква втасване - идеален за бързо приготвяне.
🌱 Веган хляб с чиа и слънчогледови семки
Продукти:
300 g пълнозърнесто брашно
200 g ръжено брашно
1 с. л. семена чиа (накиснати в 3 с. л. вода за 10 мин.)
50 g слънчогледови семки
1 ч. л. суха мая
1 ч. л. сол
360 ml топла вода
Приготвяне:
Смесете продуктите, оформете тестото.
Оставете да втаса около 1 час.
Печете 45 минути на 200°C.
Ползи: Подходящ за хора, избягващи животински продукти, без компромис с вкуса.
Хлябът може да се консумира като част от разнообразно меню, богато на зеленчуци и протеини. Така традиционният продукт се превръща в ценен елемент от здравословния начин на живот.