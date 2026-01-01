Президентът на Бразилската футболна конфедерация (CBF) Самир Шауд е в центъра на сериозен скандал, след като се появиха твърдения, че е използвал средства на централата за пътувания на свои любовници.

Според информация на Portal LeoDias, Шауд е използвал ресурсите на федерацията за международни пътувания, в които са участвали жени от близкото му обкръжение.

Избраният през май миналата година президент в момента се намира в САЩ покрай Световното първенство, а според публикацията фитнес бизнесдамата Камила Кристина Андраде е била настанена в Ню Йорк в хотел, резервиран във връзка с визитата на шефа на CBF.

Твърди се, че Андраде е отседнала в Hyatt Regency Grand Central в периода от 2 до 10 юни, като общата стойност на престоя ѝ е възлязла на 59 424,81 реала (11 534,36 долара).

На 3 юни тя е била забелязана заедно със Самир Шауд на вечеря в ресторанта Harry Cipriani в Манхатън. Двамата напуснали заведението с автомобил под наем, предоставен на президента на CBF по време на престоя му в града.

Докато Камила е останала в Ню Йорк, Шауд се е върнал в Бразилия, за да гледа мача на женския национален отбор срещу САЩ на 8 юни във Форталеза.

След това президентът на Бразилската футболна конфедерация, който е женен от 20 години, е отпътувал за Мексико, където се е срещнал със съпругата си Наталия, за да присъстват заедно на откриването на Мондиал 2026 на 11 юни. Ден по-рано Камила Андраде е напуснала Ню Йорк.

Според публикацията това не е първият подобен случай. Посочва се, че и през декември миналата година друга жена от обкръжението на Шауд е участвала в международно пътуване по неговия график.

Става дума за инфлуенсърката и фармацевт Тамирес Фернандес Барселос, по-известна като Тата Барселос, която е пътувала от Рио де Жанейро до Катар за финала на Световното клубно първенство между „Фламенго“ и ПСЖ.

Пътуването е включвало самолетни билети в бизнес класа с Emirates, а в периода от 15 до 19 декември тя е била настанена в хотела The Ritz-Carlton Doha. Резервацията е била на нейно име, но сумата за престоя – 17 424 реала (3382 долара) – е била отчетена за сметка на Бразилската футболна конфедерация.