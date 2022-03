На 25 юни в Лондон легендарните "Ролинг Стоунс" излизат пред публика в първия концерт от турнето по случай 60-годишнината им. Европейския тур на рок динозаврите обхваща 14 дати в 10 страни.



С това започва първото ново турне на групата след смъртта на Чарли Уотс, смятан за един от най-великите барабанисти на своето поколение. Той почина миналия август на 80-годишна възраст.



Настоящите членове сър Мик Джагър, 78, Кийт Ричардс, 78, и Рони Ууд, 74, се събират с барабаниста Стив Джордан, 65, който беше избран да свири в турнето No Filter на групата миналата година. Тогава Уотс не успя да присъства заради здравословни проблеми.



Ветераните рокаджии ще свирят на три концерта в Обединеното кралство, включително две концерти в лондонския Хайд парк. Стоунс също ще изнесат специален концерт в дома на ФК Ливърпул - стадион Анфийлд.



Сет листът на турнето ще включва хитовете (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash и Gimme Shelter.



Последното турне на групата беше през 2021 година.