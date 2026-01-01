Учени предупреждават за опасен проблем по време на сън, който може да бъде признак на деменция и засяга по-често мъжете, отколкото жените. Изследователи от Университетската болница „Бунданг“ към Сеулския национален университет са установили, че разстройството iRBD (идиопатично разстройство на поведението по време на REM сън) може да бъде ранен признак на деменция при възрастни хора. Това разстройство засяга около 2% от възрастното население и се характеризира с физическо и гласово „проиграване“ на сънищата по време на REM фазата на съня.

REM сънят е етап, при който мозъкът е силно активен, очите се движат бързо, но мускулите на ръцете и краката са парализирани. При хората с iRBD тази сънна парализа не функционира правилно, поради което те могат да крещят, да се смеят или да се движат по време на сън, а в някои случаи дори да скачат от леглото. Подобно поведение може да бъде опасно както за самия човек с iRBD, така и за хората, които спят в същото легло, пише LADbible.

Как да се разпознаят симптомите на iRBD?

Симптомите често остават незабелязани, тъй като се проявяват по време на сън. Хората с iRBD могат да имат много ярки сънища, неволни наранявания или да падат от леглото. Партньорите в леглото често първи забелязват симптомите, тъй като стават свидетели на необичайни движения през нощта. Често срещаните признаци включват силно викане или смях по време на сън, неволна физическа активност като удряне или ритане на партньора, падане от леглото или получаване на наранявания през нощта.

Изследванията показват когнитивен спад при iRBD

Проучването е проследило 162 души с iRBD чрез 318 невропсихологични теста. Резултатите показват постепенно влошаване на вниманието, работната памет и способностите за запаметяване. Средната възраст на участниците е била 65 години, а периодът на наблюдение е средно седем години.

Интересно е, че при мъжете е отчетен по-изразен когнитивен спад, докато при жените влошаването е по-слабо и ограничено. Изследователите предполагат, че iRBD може да е знак, че мозъкът преминава през ранни етапи на когнитивно увреждане.

Разстройството е опасно и за хората, с които засегнатите спят, тъй като те могат да бъдат удряни или ритани по време на сън вследствие на несъзнателните движения на партньора си.

Връзка с невродегенеративни заболявания

iRBD често се свързва със сериозни невродегенеративни заболявания. Около 50% от хората с болестта на Паркинсон имат iRBD, 80% от пациентите с деменция проявяват симптоми на iRBD, а почти всички пациенти с мултисистемна атрофия (MSA) страдат от това разстройство. В много случаи iRBD се проявява години преди да бъде поставена диагноза за невродегенеративно заболяване, което го прави важен ранен предупредителен сигнал.

Проучването установява, че хората с iRBD преживяват устойчив когнитивен спад и имат повишен риск от развитие на деменция.

Кои са изложени на риск и защо?

iRBD може да засегне всеки, но е по-често срещано при възрастните хора. Симптомите често не се разпознават, тъй като са фини и обикновено се възприемат като обикновени движения по време на сън или живи сънища.

Най-голям риск съществува за хората над 65-годишна възраст и за тези, които вече имат предшестващи неврологични заболявания.

Важно е да се осъзнават потенциалните рискове.

Какво да се направи при забелязване на симптоми?

Препоръчва се всеки, който забележи симптоми на iRBD, или ако партньорът му установи опасни движения по време на сън, да потърси медицинска оценка. Макар iRBD да не означава автоматично, че човек ще развие деменция или болестта на Паркинсон, ранното откриване позволява проследяване и навременна намеса.

Учените подчертават, че ролята на партньорите в разпознаването на симптомите е от ключово значение, тъй като много пациенти не осъзнават движенията си по време на сън.

iRBD е рядко, но сериозно разстройство на съня, което може да бъде ранен признак на деменция. Въпреки че засяга малък процент от населението, е важно възрастните хора и техните партньори да бъдат информирани за симптомите.

Навременното разпознаване и медицинската оценка могат да бъдат решаващи за проследяване на когнитивното здраве и предотвратяване на по-нататъшни усложнения.