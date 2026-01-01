Пингвин, маршируващ към отдалечени ледени планини, се превърна в сензация в TikTok, „Екс“ и Instagram.

Видеото, уловило пътешествието на птицата, не е ново. То е от „Срещи на края на света“ - документален филм от 2007 г. на германския режисьор Вернер Херцог. В една от сцените пингвинът от вида Адели внезапно се откъсва от групата си и започва да се движи към планинска верига на почти 70 километра разстояние - на практика еднопосочно пътуване.

Потребители в социалните мрежи започнаха да публикуват клипа с надписи като: „Когато ти е писнало от всичко“, „Аз, когато се отказвам от всичко“ и „Той знае истината“, а прякорът „Нихилистичният пингвин“ бързо се наложи. Походката на птицата изглежда спокойна, целенасочена, почти замислена - сякаш тихо е решила, че вече нищо няма значение.

В епоха, изпълнена с прегаряне, тревожност и постоянен шум този бавен, самотен марш спечели симпатиите на милиони хора, пише Times of India.

Култува стана и реплика на разказвача, който в недоумение пита „Но защо?“ в края на видеото.

Според експерти по дивата природа това поведението на пингвина не е необяснимо. Възможните обяснения включват: дезориентация, причинена от времето или терена; заболяване или неврологични проблеми; обикновена навигационна грешка. В крайна сметка животните не винаги вземат съвършени решения за оцеляване. Вернер Херцог нарича подобни пътувания „поход към смъртта“, обяснявайки, че пингвините, които тръгват навътре в сушата, почти никога не се връщат.

Клипът привлече вниманието и на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Днес от Белия дом публикуваха снимка, изобразяваща Тръмп и „Нихилистичния пингвин“, които вървят към знамето на Гренландия.