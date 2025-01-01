Американската актриса Скарлет Йохансон е накрая на преговорите за участие във втората част на „Батман“ – дългоочакваното продължение на хита на Мат Рийвс от 2021 г., съобщи „Холивуд рипортър“.

Ако сделката се осъществи, тя ще бъде тласък за проекта, който трябва да започне да се снима следващата година. Първо Йохансон ще участва в „Екзорсистът“ (The Exorcist), за който подписа договор миналата седмица.

Йохансон е една от най-печелившите звезди в света, като участието ѝ в „Черната вдовица/Наташа Романоф“ от „Киновселената на Марвел“ е само един от хитовете, които включват и излезлият през юли „Джурасик парк: Прераждане“. Наскоро тя направи и режисьорския си дебют със скромната драма Eleanor the Great, в която участва Джун Скуиб.

Компанията „Уорнър Брос“ първо обяви продължението на „Батман" през април 2022 г. В началото на следващата година председателите на „Ди Си Студиос“ Джеймс Гън и Петър Сафран обявиха, че лентата ще има премиера през октомври 2025 г., но година по-късно тя бе отменена за 2 октомври 2026 г., а след това датата бе променена на 1 октомври 2027 г.

Робърт Патисън ще се завърне като Батман (Брус Уейн), като Рийвс ще напише сценария заедно с Матсън Томлин. „Батман“, който излезе през март 2022 г., се представи стабилно в боксофиса с приходи от 770,3 милиона долара. В ролите са и Зоуи Кравиц като Жената-котка, Джефри Райт като Джим Гордън, Пол Дейно като Гатанката и Анди Съркис като Алфред.