Популацията на мечките продължава да се увеличава, като през 2025 г. вса регистрирани най-малко 108 различни индивида, но генетичното ѝ разнообразие се изчерпва, се посочва в годишния доклад на Френската служба за биоразнообразие, цитиран от АФП.

Тази популация продължава „постепенно да нараства демографски", но „през последните години се наблюдава увеличаване на кръвосмешението и слабо генетично разнообразие", посочват от службата, която координира Мрежата за кафяви мечки във Франция.

През 2024 г. службата е изчислила, че в масива, който обхваща Франция, Испания и Андора, е имало най-малко 107 мечки, според последното преброяване, изготвено с помощта на различни методи за проследяване като генетичен анализ на проби от козина и екскременти.

Средният годишен прираст на популацията на мечките между 2006 и 2024 г. „се оценява на +11,53 процента за целите Пиренеи". Миналата година са открити най-малко шест котила с общо осем мечета.

През 90-те години на миналия век, когато видът е класифициран като застрашен и в планинската верига са останали само няколко екземпляра, стартира кампания за реинтродукция на кафяви мечки, произхождащи от Словения.

Тяхното присъствие обаче, което се запазва в дългосрочен план, въпреки лекото намаляване на заеманата площ през последните две години, се оспорва от животновъдите, отглеждащи едър рогат добитък и овце. Те се оплакват от нападенията през летния период, когато добитъкът се намира на високопланинските пасища.

От няколко години сдружения, ангажирани със защитата на мечките в Пиренеите, от своя страна изразяват съжаление за мълчанието на властите по отношение на новото въвеждане на мечки.

Френската асоциация Pays de l'Ours-Adet поръча експертиза на независима частна лаборатория, която заключава, че „въпреки обнадеждаващия числен ръст през последните десетилетия, популацията остава генетично уязвима заради своя произход от много ограничен брой словенски предци и неотдавнашното изчезване на последните индивиди от пиренейски произход".

Държавата поръча собствено проучване, чиито пълни резултати се очакват в края на годината.

Първоначалните резултати обаче „показват, че кръвосмешението оказва негативно влияние върху ранните етапи от живота на мечките (намаляване на размера на котилото и на разстоянието на разселване от мястото на раждане, оцеляване на по-малък брой малки, родени от майки, при които кръвосмешението е най-изразено) и може да повлияе на репродуктивния успех на индивидите", посочва Френската служба за биоразнообразие в своя доклад.