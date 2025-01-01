След месеци на слухове, че американската попзвезда Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо са двойка, двамата бяха забелязани да се държат за ръце на публично място в Париж, предава ДПА.

Заснеха бившия канадски премиер Джъстин Трюдо в обятията на Кейти Пери (СНИМКИ/ВИДЕО)

Американският портал за знаменитости TMZ публикува в събота късно вечерта видео, заснето пред кабаре-театъра Crazy Horse, където двамата са присъствали на представление. Някой подарява на Пери две червени рози за рождения й ден, преди попзвездата и Трюдо да се качат усмихнати в кола.

@tmz Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 41st birthday. 🎥 Best Image ♬ original sound - TMZ

Двамата все още не са коментирали дали са двойка. Медиите обаче отдавна спекулират по този въпрос. Наскоро бяха публикувани снимки, на които двамата явно се целуват на яхта край бреговете на Калифорния, припомня ДПА.