52-годишният бивш канадски премиер Джъстин Трюдо изглежда преживява нов старт в живота си. След развода и оттеглянето си от политиката той е заснет да се гушка с поп звездата Кейти Пери на яхта край бреговете на Калифорния.
Трюдо напусна поста през януари, няколко месеца след като съпругата му Софи сложи край на 18-годишния им брак. Изглежда, че сега той се наслаждава на свободата далеч от премиерския офис и брачните задължения.
Романтиката с Пери, която също преживя тежка година след раздялата си с Орландо Блум, може да се окаже полезна и за двамата.
Те споделят общ приятелски кръг, включително Джеф Безос и Лорън Санчес, а връзката им напомня на навиците на бащата на Трюдо, който също излизаше с известни личности, отбелязва Page Six.
Софи възприема ситуацията с чувство за хумор и дори публикува снимка на семейната им среща по случай Деня на благодарността. Според наблюдатели бившият премиер „винаги е бил привлечен от светлината на прожекторите“ и не е изненада, че новата му партньорка е от шоубизнеса.
