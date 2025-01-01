Учени от университета „Николай Коперник“ в Полша са открили, че лилавите плодове и зеленчуци, като боровинки, касис, лилави сладки картофи и червено зеле, могат значително да подобрят възстановяването на организма след тренировка и да предпазят клетките от стареене.

Всичко се дължи на антоцианините - естествените пигменти, които придават на растенията характерния им цвят. Както пише списание Nutrients, тези съединения активират антиоксидантните механизми, намаляват възпалението и поддържат сърдечно-съдовото здраве. Изследователите отбелязват, че антоцианините влияят върху ключови клетъчни пътища, включително Nrf2 и NF-κB, помагайки на тялото да се справи с оксидативния стрес - основната причина за умора, възпаление и увреждане на тъканите след интензивни упражнения. Хората, които редовно консумират храни с високо съдържание на антоцианини, демонстрират по-бърза адаптация към упражнения и устойчивост на хронични заболявания.

Тези съединения обаче не се абсорбират напълно - само около 2 процента от антоцианините, консумирани с храната, действително достигат до клетките. Учените търсят начини за подобряване на тяхната ефективност: те разработват микрокапсулирани и наноемулсионни форми и препоръчват комбинирането на „лилави храни“ с витамин C, което подобрява усвояването им.

Авторите на изследването подчертават, че редовното включване на лилави зеленчуци и плодове в диетата може да бъде прост и безопасен начин за подобряване на здравето, повишаване на издръжливостта и забавяне на процеса на стареене.