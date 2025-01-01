Холивудският режисьор Тим Бъртън и италианската актриса и модел Моника Белучи обявиха, че се разделят, предаде АФП.
Tim Burton et Monica Bellucci annoncent qu’ils se sont séparés après 3 ans de vie commune. pic.twitter.com/xlz5v0YIO3— FOCUS (@FocvsFR) September 19, 2025
„С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища“, се казва в съвместното им изявление.
🔵Il regista americano #TimBurton e l'attrice italiana #MonicaBellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dichiarato le due star pic.twitter.com/EQg10HJtQ2— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 19, 2025
Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция „Beetlejuice Beetlejuice“.
Бъртън и Белучи се срещат за първи път на червения килим на филмовия фестивал в Кан през 2006 г. във Франция, но това е кратка среща, тъй като и двамата са в дългосрочни връзки с други хора.
Двамата се събират отново през октомври 2022 г. на Фестивала на киното „Люмиер“ в Лион, Франция, където Белучи връчва на Бъртън награда за цялостен принос в киното. „През целия си живот никога не съм изпитвал толкова любов, колкото тази вечер“, каза Бъртън на събитието.
Малко след това двойката провокира слухове за връзка, появявайки се ръка за ръка в Мадрид. Публичното им дебютиране на червен килим става през октомври 2023 г. на Римския филмов фестивал в Италия. Бъртън е там, за да подкрепи Белучи при премиерата на нейния филм „Maria Callas: Lettere e Memorie“. Репортажите от събитието в Рим описват Бъртън като „толкова влюбен и щастлив“.