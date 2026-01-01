Учени от Университета на Грьонинген, Нидерландия, съвместно с колеги от Германия, Франция и Швеция, са установили, че нашата галактика Млечен път е обградена от огромен слой тъмна материя, пише Физ.орг, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Нейчър астронъми".
Резултатите от него показват, че по-голямата част от материята - включително тъмната, извън така наречената Местна група галактики не е организирана хаотично, а под формата на гигантска плоска структура.
Местната група включва Млечния път, Андромеда и няколко десетки по-малки галактики.
Milky Way found embedded in vast dark matter sheet
University of Groningen discovered that the Milky Way is embedded in a vast, flat sheet of dark matter extending tens of millions of light-years, with large voids above and below it.
Преди почти век астрономът Едуин Хъбъл открива, че на практика всички галактики се отдалечават от Млечния път, подчинявайки се на закона на Хъбъл-Льометр. Това е важно доказателство за разширяването на Вселената и за Големия взрив. Дори по времето на Хъбъл обаче е ясно, че има изключения. Например съседната ни галактика Андромеда се движи към нас със скорост от около 100 километра в секунда.
От половин век за учените остава загадка защо почти всички големи съседни галактики, с изключение на Андромеда, избягват гравитационното влияние на Местната група, въпреки огромната й маса.
Екипът, ръководен от Евуд Вемпе и професор Амина Хелми, е открил, че това може да се обясни със специфичното разпределение на масата в най-близкото космическо обкръжение. Направените от учените компютърни симулации са показали, че материята около Местната група - включително невидимата тъмна материя, е организирана в плоска структура, която се простира на десетки милиони светлинни години. Над и под тази равнина се намират обширни празнини, практически лишени от галактики.
Това решение, намерено от компютъра, възпроизвежда добре разпределението и скоростите на наблюдаваните галактики около нас.
Компютърният модел започва с условията в ранната Вселена, възстановени въз основа на данни за реликтовото излъчване. С помощта на мощен компютър моделът "еволюира", за да възпроизведе съвременните характеристики на Местната група с масата, местоположението и скоростта на Млечния път, Андромеда и 31 галактики, разположени непосредствено извън пределите й. Това е довело да симулации, които могат да се считат за "виртуални двойници" на нашата космическа среда.
Подобни симулации възпроизвеждат добре наблюдаваните скорости на околните галактики, които се отдалечават от нас и следват закона на Хъбъл-Льометр, въпреки голямата маса на Местната група.
Според учените има две причини, поради които локално има толкова малко отклонения от този закон. За близките галактики в равнината, на гравитационното привличане на Местната група противодейства масата, която се намира по-далече в същата плоскост. А местата, където би се очаквало материята да се движи към нас (в празнините), всъщност са "невидими", защото просто няма галактики.
Според Вемпе, това е първото изследване, което позволява да се възстанови разпределението и динамиката на тъмната материя в околностите на Млечния път и Андромеда. "Успяхме да получим модел, който едновременно съответства на съвременната космология и на реалната динамика на нашата локална космическа среда", казва изследователят.