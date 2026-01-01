Астрономи са наблюдавали бяло джудже - изключително компактна и плътна звезда с размерите на Земята, която създава цветна ударна вълна, докато се движи през космическото пространство, съобщава Ройтерс.

Силно магнетизираното бяло джудже е гравитационно свързано с друга звезда в т.нар. двойна звездна система. То изсмуква газ от своя спътник, докато двете тела постепенно се приближават по орбитите си. Системата се намира в Млечния път, на около 730 светлинни години от Земята - сравнително близко разстояние в космически мащаб - в съзвездието Колар (Auriga).

Ударната вълна, предизвикана от бялото джудже, е наблюдавана с помощта на базирания в Чили Много голям телескоп (Very Large Telescope), използван от Европейската южна обсерватория.

Astronomers using the @ESO ’s Very Large Telescope have discovered an unexpected and striking shock wave surrounding the dead star RXJ0528+2838, a white dwarf located about 730 light-years from Earth.



„Ударна вълна се създава, когато бързо движещ се материал нахлуе в околния газ, внезапно го компресира и нагрява“, каза астрофизикът Симоне Скаринги от Университета Дърам, Англия, съавтор на изследването, публикувано в списание Nature Astronomy. „Цветовете са резултат от междузвезден газ, който се нагрява и се освобождава от шока. Различните химични елементи придават специфичните цветове на процеса“, добави още Скаринги.

При тази космическа ударна вълна червеният цвят съответства на водорода, зеленият - на азота, а синият - на кислорода в междузвездното пространство, уточняват учените.

Белите джуджета са сред най-компактните обекти във Вселената, макар и не толкова плътни, колкото черните дупки. Звезди с маса до осем пъти по-голяма от тази на Слънцето са предопределени да завършат еволюцията си като бели джуджета. В крайна сметка те изгарят целия водород, който използват като гориво, пояснява още Ройтерс.