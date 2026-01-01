Подготовката за Великден е в разгара си. Едно от най-любимите занимания на малки и големи е боядисването на яйцата.

Експертите споделят няколко лесни и бързи начина за красиви и безопасни резултати.

1. Изберете качествени яйца

За боядисване най-добри са пресни, но вече сварени яйца, които не са напукани. Проверете за чиста черупка без петна или пукнатини.

2. Използвайте естествени бои

Най-безопасният и здравословен вариант са естествените оцветители от храни и подправки - куркума за жълто, червено цвекло за розово, спанак или копър за зелено, лук за кафяво.

3. Подготовка на бои

Сварете яйцата твърдо. След това пригответе воден разтвор с подправката или зеленчука и малко оцет. Потопете яйцата за 5–15 минути, в зависимост от наситеността на цвета.

4. Бързи и ефектни техники

Фолио и ластици - увийте яйцата с фолио или ластици за интересни линии и форми.

Гъба или четка - нанесете боя с гъба за нежни ефекти и градиенти.

Мраморен ефект - добавете малко олио в боята и потопете яйцето, за да се получат красиви шарки.

5. Съхранение и безопасност

След боядисването оставете яйцата да изсъхнат на хартия или в кошница. Съхранявайте ги в хладилник, ако ще се консумират в следващите дни.

С тези лесни и бързи техники празничните яйца ще изглеждат красиво и безопасно, а процесът ще бъде забавление за цялото семейство.