Отборът на Канарите постигна безапелационен успех срещу Ураганите в битката за неприкосновеност в “Игри на волята”. С впечатляващо представяне се отличи последната оцеляла от Блатото - Виктория, която записа половината точки за своето племе в съревнованието и получи признание за постижението си от водещата и българска олимпийска легенда - Ивет Лалова-Колио.

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Вечерта в Дивия север започна със среща около огъня на номинациите за Зелените. Там коалицията на Иван, Юлия, Жасмина и Виктория гласува срещу бившата гимнастичка Константинели, изпращайки я на битка за оцеляване.

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Последвалият сблъсък за спасение между двата отбора започна с демонстрация на трасето от водещата Ивет Лалова-Колио. Племето на Канарите беше по-адаптивно и се добра до победата след великолепно представяне. Въпреки опита в подобен тип изпитания на фризьора Петър и танцьора Боян, единствените точки за Сините записа капитанът Симона.

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Утре от 20:00 ч. по NOVA в екстремното приключение “Игри на волята” ще бъде избран и вторият номиниран воин, а загубилият елиминационния дуел ще се отправи към Вишката.

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