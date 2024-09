Ginger is delicious and has many health benefits:



1. It is a powerful anti-inflammatory

2. Reduces risk of diabetes

3. May help prevent heart disease

4. Helps to protect against cancer

5. Eases digestive distress#inflammation #diabetes #heartdisease #cancer #guthealth #health pic.twitter.com/dgRenmQGfi — Lori Shemek, PhD (@LoriShemek) May 15, 2020

Ginger treats



🌿Hypertension

🌿Migraine

🌿Arthritis

🌿Cold

🌿Excess gas in stomach

🌿Menstrual pains

🌿Nausea (during pregnancy)

🌿High cholesterol



Use ginger in your soup and stew frequently. You can add a tablespoon of the powder to hot water and drink once daily. pic.twitter.com/hZLPgKJhtu — ChiefHerbalist (@HerbalistChief) November 11, 2023

Ginger is a very healthy spice!

Studies suggest it has many health benefits such as relieving stomach ache, nausea and vomiting especially in pregnant women, and fighting inflammation.



Ginger is a great spice for your foods and drinks. Use ginger! RT for others. pic.twitter.com/BZDG3WUJOb — First Doctor (@FirstDoctor) June 10, 2022

Джинджифилът идва от цъфтящо растение с произход отИзползван е като подправка в азиатската кухня, пие се на чай, добавя се в сладка и има много ползи за здравето - от настинки, грипове, до гадене и менструална болка.Коренът принадлежи към семейство Zingiberaceae и е тясно свързан сМожете да използвате джинджифил пресен, изсушен, на прах, или като масло или сок.Какви са ползите за здравето от джинджифила?Джинджифилът има дълга история на употреба в различни форми наИзползва се за подпомагане на храносмилането, намаляване на гаденето, борба с грип и обикновената настинка.Уникалният аромат и вкус на джинджифила идват от неговите натурални масла, най-важното от които е джингеролът . Джингеролът е основното биоактивно съединение в джинджифила и е отговорен за много от лечебните свойства на джинджифила.Джингеролът има мощни. Включително може и да лекува сутрешно гадене в първите месеци на бременността, както и други форми на гадене.Джинджифилът може да помогне в отслабването, според проучвания при хора и животни, като намалява възпаляването, подобрява метаболизма и помага за цялостното здраве на храносмилателната система.Освен това, според няколко проучвания, джинджифилът може да помогне да намали болката и увреждането от остеоартритът (ОА).Джинджифилът също може да помогне за справяне с, като ускори преминаването на храната през стомаха.Функционална диспепсия е, когато човек има лошо храносмилане — със симптоми като коремна болка, подуване на корема и гадене — без ясна причина. Често се появява при синдром на раздразнените черва (IBS). В едно проучване учени установиха, че консумацията на сироп от джинджифил преди ядене на основно хранене значително подобрява храносмилането.Джинджифилът може да помогне за облекчаване на дисменорея, известна още като менструална болка.Освен това, антимикробните свойства на джинджифила могат да го направят полезен за борба с бактериални и гъбични инфекции.Антибактериалната сила на джинджифила също защитава усмивката ви. Активните съединения в джинджифила предпазват устната кухина от орални бактерии. Тези бактерии са същите, които могат да причинят пародонтално заболяване - сериозна инфекция на венците.Лабораторни изследвания са установили, че може да бъде ефективен срещу:• Staphylococcus aureus (S. aureus), който е отговорен за редица заболявания• Escherichia coli (E. coli), причина за чревни инфекции• Candida albicans (C. albicans), която причинява гъбични инфекции