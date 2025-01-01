Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани да се информират своевременно при планиране на пътувания до Гисен, Германия, поради обявено извънредно положение. Това посочват от ведомството на сайта си.
Поради планирана масова политическа проява и очаквани контрапротести в град Гисен, провинция Хесен, е обявено извънредно положение за периода от 28 ноември 2025 г. до 1 декември 2025 г. Очакват се сериозни ограничения в движението на градския транспорт, както и затваряне на множество улици и мостове в централната част на града. По път B429, западно от Гисен, също са възможни затруднения в движението, но засега не се предвиждат пълни затваряния. На 29 ноември 2025 г. (събота) някои паркинги в града няма да бъдат достъпни, но паркингът при Neustädter Tor се очаква да остане отворен, посочват още от МВнР.
Ведомството препоръчва гражданите да проверяват публикуваната от местните власти информация за обходни маршрути и краткосрочни промени, включително на официалната страница на града, сайта на RMV и в мобилното приложение RMV.
При необходимост от съдействие българските граждани в Германия могат да се обръщат към следните наши дипломатически и консулски представителства в страната:
- Посолство на Република България в Берлин, Федерална република Германия на следните контакти: телефонен номер - +49 30 201 0922; дежурен телефон в извънработно време - +4917612299190; електронен адрес - Berlin@mfa.bg;
- Генерално консулство на Република България във Франкфурт на следните контакти: телефонни номера - +49 69 509 278 130, +49 69 509 278 13 26; дежурен телефон в извънработно време - +49 176 62458962; електронен адрес frankfurt@mfa.bg;
- Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 : адрес електронен на или +359 893 339 616 +359 2 971 38 56, 948 24 04; crisis@mfa.bg.