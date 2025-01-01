Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани да се информират своевременно при планиране на пътувания до Гисен, Германия, поради обявено извънредно положение. Това посочват от ведомството на сайта си.

Поради планирана масова политическа проява и очаквани контрапротести в град Гисен, провинция Хесен, е обявено извънредно положение за периода от 28 ноември 2025 г. до 1 декември 2025 г. Очакват се сериозни ограничения в движението на градския транспорт, както и затваряне на множество улици и мостове в централната част на града. По път B429, западно от Гисен, също са възможни затруднения в движението, но засега не се предвиждат пълни затваряния. На 29 ноември 2025 г. (събота) някои паркинги в града няма да бъдат достъпни, но паркингът при Neustädter Tor се очаква да остане отворен, посочват още от МВнР.

Ведомството препоръчва гражданите да проверяват публикуваната от местните власти информация за обходни маршрути и краткосрочни промени, включително на официалната страница на града, сайта на RMV и в мобилното приложение RMV.

При необходимост от съдействие българските граждани в Германия могат да се обръщат към следните наши дипломатически и консулски представителства в страната: