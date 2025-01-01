Министрите на отбраната на страните от ЕС ще обсъдят на заседание в понеделник следващата седмица дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна и възможностите за продължаване на подкрепата за Киев. Това показва дневният ред за предстоящата среща в Брюксел с участието също на украинския военен министър Денис Шмигал и заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Предвижда се Съветът на ЕС по външни работи във формат "Отбрана" да разисква предложенията на Европейската комисия за осигуряването на заем за Киев, както и възможностите за повишаване на военното сътрудничество и гаранциите за сигурност за украинската страна.

Министрите ще разговарят по предложенията на Европейската комисия за подобряване на военната мобилност и по националните планове за участие в програми за съвместно придобиване на способности. Говорител на ЕК днес отбеляза на пресконференция, че досега 19 държави от ЕС за изразили желание за участие в такива програми и се предвижда с одобрението на Съвета на ЕС те да получат в началото на следващата година първите 15 на сто от залегналите в плановете суми.