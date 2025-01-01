Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че разговорите между САЩ и Украйна в Женева за коригирането на американския план от 28 точки за мир в Украйна, са "решителен успех" за Европа, предаде Ройтерс.

"Всички въпроси, касаещи Европа, включително НАТО, бяха премахнати от този план - това е решителен успех, който бе постигнат вчера", каза Вадефул пред радио "Дойчландфунк".

"Още от началото беше ясно, както неведнъж сме казвали, че не бива да бъде постигано споразумение без Европа и Украйна", изтъкна германският министър.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски оцени водения диалог с представители на САЩ и посочи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по-рано през деня след среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна.