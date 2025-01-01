Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Израел на 6 и 7 декември за първата си официална визита там, откакто встъпи в длъжност, съобщи днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

Мерц ще се срещне с премиера Бенямин Нетаняху на 7 декември, за да обсъдят двустранните отношения, примирието в Газа и други международни въпроси, а също така ще посети мемориала Яд Вашем и ще проведе разговори с местни представители на обществото, добави говорителят на редовната пресконференция на правителството.

Германия отдавна е един от най-верните поддръжници на Израел, но също така критикува правителството на Нетаняху за стратегията му в опустошителната война в Газа, посочва Ройтерс.

Този месец германското правителство предприе стъпки за възобновяване на продажбите на оръжие на Израел, които бяха преустановени през август заради войната, но заяви, че решението е обвързано със спазването на примирието и предоставянето на хуманитарна помощ в голям мащаб.