Премиерът Росен Желязков извърши проверка в района на Симитли след критичното положение, причинено от поройните дъждове. На място той се срещна с областния управител на Благоевград Георги Динев, изпълнителния директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева и кмета на Симитли Апостол Апостолов.

По данни на Министерството на околната среда и водите язовир „Студена“ има възможност да поеме още 1 млн. куб. м вода. Има предвиждане от утре да започне контролирано изпускане с 0,8 куб. м в секунда. До евентуално преливане остават 40 см. Премиерът подчерта, че е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на язовира, както и непрекъснато следене на нивата по всички репери до най-ниската точка на Струма при Бяло поле.

МС

От „Напоителни системи“ обявиха, че вчера се е покачило значително нивото на р. Градевска. Предприети са аварийни действия, след като диги са били застрашени от скъсване. „За да не бъдат залети къщи, бяха предприети действия по укрепване и възстановяване на дигата“, уточниха от дружеството. Снежина Динева посочи, че са били необходими спешни възстановителни работи за недопускане на аварийна ситуация и че други компрометирани участъци също са били укрепени.

Областният управител обясни, че дигата на река Градевска над Симитли е силно компрометирана след проливните дъждове. Благодарение на бързата реакция на „Напоителни системи“ и Община Симитли са започнати и реализирани спешни възстановителни дейности. Той припомни, че през 2011 г. къщите в близост са били наводнени и днес рискът отново е бил реален.

Местните власти увериха, че има кризисен щаб, който обхожда всички проблемни места. На терен има екипи на „Басейнова дирекция“ и Областното пътно управление.

Системата BG-Alert е в готовност, ако се наложи населението да бъде предупредено.

От „Студена“ до най-ниската точка при Бяло поле прогнозата е, че водата стига за около четири часа. Валежи се очакват и през следващите 24 часа, но с равномерно разпределение — въпреки това премиерът подчерта, че това „не бива да успокоява“, тъй като нивото на река Струма не е спаднало през последните часове.

Припомняме, че вчера община Симитли обяви бедствено положение поради продължаващите проливни дъждове и усложнената метеорологична обстановка.

В резултат на интензивните валежи са причинени значителни щети във всички населени места на територията на общината.

Бедственото положение е обявено от кмета на Симитли Апостол Апостолов, а от общинското ръководство апелират жителите и гостите на общината към повишено внимание и отговорност.