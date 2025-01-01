С поредица от празнични пътувания на влакове с парен локомотив БДЖ ще зарадва всички почитатели на железопътния транспорт у нас по случай предстоящите коледно-новогодишни празници. Специалните композиции ще се движат по маршрутите София - Банкя - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица.

Те ще са в състав от три тематично украсени пътнически вагона и един ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“ за Дядо Коледа и Снежанка, които ще раздадат подаръци на всички малчугани.

На 13 декември (събота) коледният влак, начело с парен локомотив №01.23 ще замине от Централна гара София в 09:50 ч. и ще пристигне в Банкя в 10:21 ч. Преди отпътуването наобратно всички желаещи ще имат достатъчно време да разгледат ретро вагона, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на курортното градче. Влакът заминава обратно от Банкя за София в 12:30 ч., като пристига в столицата в 13:00 ч.

На 14 декември (неделя) в същия състав специалната композиция по разписание ще замине от София в 09:45 ч. и ще пристигне в гарата в Банкя в 10:16 ч. Тръгването в обратна посока е в 12:40 ч. с пристигане в Централна гара София в 13:10 ч.

През следващата събота, на 20 декември преди обяд, коледният влак с парен локомотив № 16.27 ще пътува от Горна Оряховица за Велико Търново, а след обяд в обратна посока. В сутрешния курс ретро композицията заминава от Горна Оряховица в 09:50 ч. и пристига във Велико Търново в 10:20 ч. Отпътуването наобратно е в 11:20 ч. с пристигане в Горна Оряховица в 11:51 ч. Следобедният курс пък ще зарадва всички жители и гости на старата българска столица. Празничният влак заминава от Велико Търново в 14:05 ч. и пристига в Горна Оряховица в 14:41 ч. Оттам тръгва в 15:40 ч. и ще бъде обратно на гарата във Велико Търново в 16:00 ч.

Двата курса на коледния влак между Горна Оряховица и Велико Търново ще предоставят на пътуващите една необичайна гледна точка, от която ще могат да се насладят на пейзажите от влака, преминаващ по поречието на река Янтра и през два тунела буквално под сградите на града. И в двете посоки влакът ще спира на жп спирка Трапезица, което също може да бъде отправна точка за пътуване, в случай, че е по-удобно за някой от пътуващите от Велико Търново. По време на престоите сдобилите се с билет ще имат възможността да разгледат ретро вагона, където ще бъдат посрещнати от Дядо Коледа и Снежанка с приготвени приятни изненади за най-малките посетители.

Цените на двупосочните билети са с включено запазено място. По маршрута София - Банкя - София те са на стойност 46 лв. за възрастни и 23 лв. за деца до 10 години, а по направленията Горна Оряховица - Велико Търново и Велико Търново - Горна Оряховица: 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца.

Билети за Коледните влакове могат да бъдат купени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн.