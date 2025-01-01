От понеделник започва продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Това съобщи NOVA. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица.

От 1 декември може да си купим до два стартови комплекта на човек. Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева, като общата стойност е 102 евро и 30 цента.

“За по-малките номинали от 1 евроцент ще бъдат 9 броя, от 2 евроцента – 7 броя, от 5 евроцента – съответно 6 броя. За по-големите номинали от 1 и 2 евро ще бъдат по два броя”, сподели главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

“Физическите лица ще могат да купуват само по два броя комплекти на една транзакция. Освен стартовите комплекти за физически лица банките в страната ще предлагат и такива за юридически. Те представляват същия брой вътре в тези пакети, но ще бъдат 10 и ще бъдат обвити в по-голяма опаковка. Това ще бъде за техните бизнес клиенти”, коментира Цветков.

Комплектите за търговците включват 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента.

И за търговците, и за физическите лица обаче важи правилото монетите да не се пускат в обръщение или да се използват като законно платежно средство преди датата на въвеждане на еврото.