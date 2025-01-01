Стъпили на основата на дългогодишни връзки и в условията на редица нови глобални и регионални предизвикателства, пред България и Ирак се очертават перспективи за нова динамика в двустранното сътрудничество. Това заяви държавният глава Румен Радев днес на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак у нас Лина Омар. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на двустранните отношения.

Президентът посочи в словото си, че България високо цени отношенията си с Ирак, който е важен партньор в региона на Близкия изток. „Нашите традиционно приятелски отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива“, подчерта Радев, като допълни, че тяхната динамика се е запазила независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на 20 век. Днес сътрудничеството между България и Ирак продължава да се развива със същата интензивност и успех, заяви президентът и открои развиваното в продължение на десетилетия взаимодействие между държавите в редица области от взаимен интерес, сред които отбрана и сигурност, търговия, енергетика, строителство, транспорт, активен обмен в областта на науката и образованието, младежта и спорта.

БТА / Никола Узунов

Държавният глава отбеляза също така активната работа на посланик Лина Омар у нас. „Със своята инициативност и последователност посланик Омар успя да съдейства за укрепването на двустранните политически контакти на всички равнища, включително и по отношение на Автономния иракски регион Кюрдистан“, подчерта Румен Радев. По думите му държавното отличие е израз на желанието на българската страна за задълбочаване на сътрудничеството с Ирак, включително и с последователна работа с новото ръководство на страната. Наред с дейността на дипломата за засилване на официалните контакти между българските и иракските институции, държавният глава открои и нейната работа за укрепване на контактите между хората от двете страни.

Посланик Омар благодари за оказаната чест и връченото й държавно отличие. По думите й това признание подчертава стабилните основи на сътрудничество, доверие и взаимно уважение, което народите на България и Ирак са изградили през годините. То препотвърждава силата на нашите дипломатически отношения, основани на отворен и открит диалог, споделени интереси и споделен ангажимент за мир и просперитет, допълни дипломатът. Тя изрази увереност, че двустранното партньорство ще продължи да се развива в подкрепа на взаимните интереси и задълбочавайки приятелството между двете държави.