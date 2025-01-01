Кметът на Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, съобщиха от Общината.

То важи за част от територията на общината и обхваща шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Те отново останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води.

Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци.

Община Ардино

Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.