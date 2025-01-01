Заедно с европейските си партньори Северна Македония работи за установяване на диалог и възстановяване на доверието между Скопие и София, заяви министърът по европейските въпроси Орхан Муртезани на съвместна пресконференция в Скопие с министъра по европейските въпроси на Швеция Джесика Розенкранц, която е на посещение в страната.

„В момента се полагат усилия за установяване на диалог и изграждане на доверие и, разбира се, по-късно ще обсъдим и възможните начини за преодоляване на проблема“, каза Муртезани.

Коментарът му беше в отговор на журналистически въпрос, свързан с думи на президента на Северна Македония Гордана Силяновска, според която възможен начин за креативно решаване на „спора между България и Северна Македония” е подписване на трети протокол, в който да бъде посочено, че „въпросите на историята, културата и идентичността не могат да бъдат условие” за евроинтеграцията на страната.

„Разбира се, по конституционните изменения трябва да се работи. Това е поет ангажимент, без който няма начало на преговори и няма членство в ЕС. Както обаче подчертах, в момента не можем да говорим за процеса на конституционни промени, когато всички наши притеснения и дилеми не са адекватно адресирани, за да бъдат разгледани. Необходимо е да се установи редовен диалог, да се възстанови доверието между двете съседни страни, за да можем да изградим общо европейско бъдеще“, заяви Муртезани в отговор на въпрос работи ли се по промени в конституцията на страната, каквато убеденост изрази посланикът на САЩ в Скопие Анджела Агелер.

„Добрият диалог със съседните държави винаги е добре дошъл като част от процеса на присъединяване и ние подкрепяме всеки добър диалог, който може да бъде постигнат. Що се отнася до самия процес, Швеция знае, че когато конституционните промени бъдат приети, ЕС и всички държави членки трябва незабавно да започнат официални преговори (със Северна Македония), каза министърът по европейските въпроси на Швеция.

Розенкрац потвърди подкрепата на Швеция за прилагането на реформите. Тя изрази увереност, че „докладът на ЕК предоставя ясни насоки по този път”.