Представители на ВМРО се събраха на митинг до парламента в София в подкрепа на журналиста и доайен на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.

От 90-те години на миналия век този човек защитаваше правата на българите, каза пред журналисти Ангел Джамбазки, член на ръководството на ВМРО и бивш евродепутат. Нападението срещу Перев е продиктувано точно от национална омраза с думите „заради мръсната ти българска уста“, коментира той.

Владимир Перев: Нападателят ми каза „ще ви стреляме българите, заминавайте си“

Джамбазки съобщи, че вчера са внесли в Софийската районна прокуратура сигнал и настояват СРП да разследва това престъпление, тъй като съгласно българският Наказателен кодекс българската държава има задължението да разследва, преследва и наказва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.

Той съобщи и, че са изпратили и писмо до всички европейски представители и до Европейската комисия, в което са приложили поредните случаи на нападнати и бити българи в Република Северна Македония (РСМ). Направили сме и правен меморандум, който ще изпратим до всички народни представители, който е за системни нарушения срещу лицата с българско самосъзнание в РСМ и правните задължения на институциите на ЕС в процеса на присъединяване, посочи Ангел Джамбазки. Той добави, че в него са описали защо и как това поведение на властите в РСМ не позволява тази държава да преговаря за членство в ЕС. По думите му това е оръжие в ръцете на българската дипломация, стига да има куража да се занимава с тази тема.

Нападнаха публициста Владимир Перев в Скопие

В подкрепа на Владо Перев на митинга беше и Благой Шаторов - българин, принуден да напусне Република Северна Македония заради институционален натиск чрез македонските служби и полиция, и дошъл да живее със семейството си в България.

Шаторов разказа, че имал три малки фирми – няколко таксиметрови коли, магазин за цветя, пред който е поставяна полиция и забранявали на клиентите да спират с колите заради безопасност в трафика. Тук вече сме добре, но в Македония има много хора, които не могат да се изяснят за своята народност от страх от това, което се случва на мен, на Люпчо, сега и на Владо Перев - човек на 80 години, пребит от мъж в своята най-здрава възраст, коментира той. Човекът не е направил нищо лошо, той пише вестникарски колони, в които споделя мемоари от своето детство как баща му, който бил шивач, с други хора от Прилеп се събирали в шивашкото ателие и си говорели за българщината, посочи Шаторов.