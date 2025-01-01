Шофьорите да се движат с повишено внимание при 275-и км на автомагистрала „Тракия“ в платното за Бургас, от 1 декември трафикът в участъка ще е в една лента, пердупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 1 декември временно ще се променя организацията на движение в района на 275 км на АМ „Тракия“ в област Ямбол. Тя е необходима за извършване на асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. С него ще бъде осигурено преминаването от едно платно в другото при предстоящ ремонт на фуги на мостово съоръжение в участъка.

Предвидените дейности ще са в платното за Бургас и при изпълнението им ще е ограничено движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. При благоприятни метеорологични условия се предвижда работата в участъка да завърши през следващата седмица.

Освен това, от 1 до 3 декември временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил. Ще се извършва геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката.

От 8 ч. до 17 ч. трафикът в посока София между 37-ти и 56-ти км ще се осъществява в активната лента, като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.