Министърът на околната среда и водите Манол Генов одобри изменение на месечния график за ползване на водите на язовир „Студена“, с което се определя максимален допустим обем от 24,20 млн. кубика. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Към днешна дата наличният воден обем в язовира е 23,289 млн. м³.

Промяната е направена по постъпило искане от ВиК – Перник за актуализиране на месечния график заради необходимостта от освобождаване на обем, който да поеме очаквания приток. Искането е мотивирано с нуждата от контролирано понижаване на нивото на язовира, предвид продължаващите валежи и увеличаващия се наличен обем, посочват от министерството.

С цел предотвратяване на вредни въздействия от високи води, министърът е разпоредил да се предприемат координирани и съвместни действия между ВиК – Перник, областния управител на Перник, кмета на община Перник и „Напоителни системи“ ЕАД. Във връзка с усложнената метеорологична обстановка в Югозападна България, екипите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) са предприели необходимите мерки и оказват съдействие на местните власти.

БДЗБР активира Оперативното звено на дирекцията вчера заради прогнозата за обилни валежи. Басейновата дирекция участва в щаба към Областна администрация – Благоевград и активно подпомага компетентните органи в преодоляването на бедствената ситуация. Екипите на БДЗБР извършват обходи и постоянни проверки на критичните участъци, се посочва в съобщението.

От язовир „Студена" не трябва да се изпуска вода повече отколкото е предвидено, каза по-рано днес министър-председателят Росен Желязков, който бе в района на Симитли във връзка с усложнената обстановка от валежите. До евентуално преливане на язовира има 40 см, допълни премиерът.