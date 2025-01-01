Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от затвора в морския град, след като вчера съдът определи парична гаранция за свободата му, а негови привърженици събраха необходимата сума от 200 000 лева.

С викове "Благо, Благо" Коцев бе посрещнат от семейството си - съпругата му, сестра му и баща му, членове и симпатизанти на „Продължаваме промяната“, приятели, журналисти и др.

„Ще целуна децата си. Съпругата вече я целунах. А в понеделник, каквото каже семейството. Първо ще му обърна малко внимание“, отговори той на въпрос дали се връща на работа.

Попитан дали съжалява, че е станал политик, Коцев каза: „Не съжалявам. Аз имам отговорност първо към семейството си и след това към враненци, която трябва да изпълня. Надявам се в понеделник вече да съм в нужния ритъм, защото градът има нужда от това“.

Преди да излезе Коцев, депутатът Манол Пейков от ПП–ДБ и организатор на дарителската кампания, обяви, че средствата от дарители са събрани и преведени по банковата сметка на Окръжния съд. По информация на NOVA е имало забавяне, докато в затвора постъпят документите за освобождаването. Окръжният съд забавил процедурата, изисквайки мокър печат на платежното нареждане за гаранция, за да ги изпрати. Съдебното решение и документ за платена гаранция обичайно се придвиждат по административен път.

Както е известно, Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била „6 години лишаване от свобода“.

Защитата, представлявана от адвокат Лулчева, настоя за по-лека мярка – подписка или домашен арест, като не е било говорено за парична гаранция. Съдът се произнесе, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, при такава присъда.

„Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения по адрес на Коцев, че може да извърши ново престъпление, съдът опроверга и каза, че няма такава опасност – това е най-важното“, коментира адв. Лулчева.

