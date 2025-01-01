Великобритания обяви, че преговорите за присъединяване към отбранителния фонд на Европейския съюз са се провалили, което се приема като сериозен удар по "много прехваленото" рестартиране на отношенията след Брекзит, насочено към укрепване на отбраната на континента, съобщи агенция Ройтерс.



Агенцията припомня, че през май британският премиер Киър Стармър приветства "нова ера" в отношенията на Великобритания с ЕС, като беше постигнато споразумение за рестартиране на отбранителните и търговските връзки, което позволи на Великобритания да преговаря за присъединяване към фонд от 150 милиарда евро за превъоръжаване на Европа. Два дни преди крайния срок за приключване на преговорите обаче Великобритания заяви, че няма да е възможно да се постигне споразумение, пише БНР .



Ник Томас-Саймъндс, който е министър по отношенията с ЕС заяви, че макар че е разочароващо, че Лондон не успя да приключи дискусиите за участието на Обединеното кралство в първия кръг за присъединяване към фонда, британската отбранителна промишленост ще може да участва в проекти чрез фонда при условия на трети страни.



"Преговорите бяха проведени добросъвестно, но нашата позиция винаги беше ясна: ще подписваме само споразумения, които са в национален интерес и осигуряват добра стойност за парите", допълни министърът.

Съгласно условията на фонда, договорите за обществени поръчки трябва да гарантират, че не повече от 35% от разходите за компоненти са с произход извън ЕС или други участващи страни като Украйна. Търговията с акции на най-големите британски компании за отбрана BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock не беше засегната от новината, информира Ройтерс.