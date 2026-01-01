Независимо дали празнувате 14-ти февруари или си засвидетелствате обичта към любимия мъж - таткото на децата ви, самият факт, че любовта съществува и вие сте още влюбени в него, както и в първия ден, той заслужава да му го покажете по най-приятния начин – чрез лакомства. А защо не и здравословни лакомства? Ето една идея за красива, вкусна и здравословна изненада:
Трябва ви красива кутия с панделка, в която да поставите бонбоните.
Друго, което ни трябва за същинската част (бонбоните):
3 с.л. Кокосов мус;
3 с.л. Мед;
8-9 бр. Фурми;
200 гр. Кашу
Сушени малинки;
Кокосови стърготини.
Начин на приготвяне:
Накиснете за няколко часа кашуто във вода, за да омекне. Добавете фурмите, кокосовия мус и меда. Сложете всичко в блендера/кухненския робот. Когато получите хомогенната смес, внимателно и без да натискате, оформете като топки, като в средата им поставяте по една сушена малинка и овъргаляйте топчето в кокосовите стърготини.
Може да използвате и друг плод, според вкуса си, стига да не е пресен, а да е сушен или замразен.
Най-желаният подарък за Свети Валентин не е никак скъп
За да аранжирате красиво подаръка и да има избор, може да разтопите шоколад, в който да потопите и ягодки.
Гарантираме, че ако вашият човек обича сладко, ще бъде очарован от вкусната и здравословна изненада!
