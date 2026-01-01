Независимо дали празнувате 14-ти февруари или си засвидетелствате обичта към- таткото на децата ви, самият факт, че любовта съществува и вие сте още влюбени в него, както и в първия ден, той заслужава да му го покажете по най-приятния начин – чрез лакомства. А защо не и здравословни лакомства?Трябва вис панделка, в която да поставите бонбоните.Друго, което ни трябва за същинската част (бонбоните):3 с.л. Кокосов мус;3 с.л. Мед;8-9 бр. Фурми;200 гр. КашуСушени малинки;Кокосови стърготини.

ThinkStock/Getty Images

Накиснете за няколко часа кашуто във вода, за да омекне. Добавете фурмите, кокосовия мус и меда. Сложете всичко в блендера/кухненския робот. Когато получите хомогенната смес, внимателно и без да натискате, оформете като топки, като в средата им поставяте по една сушена малинка и овъргаляйте топчето в кокосовите стърготини.Може да използвате и друг плод, според вкуса си, стига да не е пресен, а да е сушен или замразен.За да аранжирате красиво подаръка и да има избор, може да разтопите шоколад, в който да потопите и ягодки.Гарантираме, че ако вашият човек обича сладко, ще бъде очарован от вкусната и здравословна изненада!