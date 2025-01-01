Ново изследване показва, че начинът ни на живот се е променил по-бързо, отколкото човешката биология може да се адаптира, което води до хроничен стрес, умора и редица здравословни проблеми. Телата ни са проектирани за активен живот, ежедневен контакт с природата и кратки стресови моменти – а не за непрекъснатите натоварвания, шума и забързаността на съвременния свят, съобщи Mirror.

Проучването, проведено от Колин Шоу от Университета в Цюрих и Даниъл Лонгман, показва, че ние все още сме биологично програмирани да се справяме с физически и психологически натоварвания като тези на ловците-събирачи – редовно движение, кратки изблици на активност и ежедневен контакт с природата. Днес обаче индустриализираният живот, шумът, замърсяването, изкуственото осветление, преработените храни и продължителното седене активират същите „аварийни“ реакции, но без възможност за естествено възстановяване.

Експертите предупреждават, че съвременният начин на живот ерозира еволюционната ни устойчивост и влияе върху възпроизводството и имунната система. Забелязва се спад в раждаемостта и намалена подвижност на сперматозоидите, както и ръст на автоимунни и възпалителни заболявания, което показва, че тялото ни се бори с околна среда, за която не е биологично пригодено.

„Създадохме огромно богатство, комфорт и медицинска грижа – но някои от тези постижения може тихо да подкопават имунната, когнитивната, физическата и репродуктивната ни функция“, каза Шоу.

Двамата учени препоръчват адаптиране на средата около нас към биологичните нужди на човека, включително:

Природата като здравна инфраструктура – повече зелени площи, възстановяване на природни местообитания, които успокояват сърдечната честота, кръвното налягане и имунната система.

Градове, пригодени за човешката физиология – повече дневна светлина, по-малко изкуствено осветление нощем, чист въздух, по-тихи улици и квартали, които насърчават движение, вместо продължително седене.

Намаляване на вредните въздействия – строг контрол върху замърсители, химикали, микропластмаси и пестициди.

Изследователите подчертават, че малки, интелигентни промени в начина ни на живот и градската среда могат значително да облекчат хроничния стрес и да възстановят естествения баланс на организма.