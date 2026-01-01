Често чуваме за здравословни храни, които всъщност се оказват пълни с захар или с недостатъчно хранителни вещества, а някои храни незаслужено имат лоша репутация от здравна гледна точка.

Ето списък със седем храни, които са по-здравословни, отколкото си мислите, съобщи списание Real Simple.

Яйца

Дълго време сред диетолозите битуваше мнението, че яйцата са богати на мазнини и холестерол, което може да навреди на сърдечното здраве. Днес знаем, че това не е така.

„Яйцата съдържат мазнини, да, но не в тревожни количества – а част от тези мазнини са полезни. И макар яйцата да съдържат холестерол, сега разбираме, че холестеролът в храната не е пряко свързан с нивата на холестерол в кръвта“, обясни диетологът Александра Луис.

Може би най-важното е, че яйцата са богати на протеини, витамини и минерали. Затова пропуснете омлета от белтъци и изберете истинското яйце. Вкусовите ви рецептори също ще ви бъдат благодарни.

Замразени храни

Когато мислим за замразени храни, често си представяме замразена пица, сладолед или готовите вечери на баба. Но индустрията на замразените храни измина дълъг път, особено при плодовете и зеленчуците. Плодовете и зеленчуците се замразяват бързо, когато достигнат максимална зрялост – и когато съдържанието им на хранителни вещества е най-високо. Това означава, че ще получите най-много за парите си, що се отнася до витамини и минерали.

„Обичам да използвам замразени зеленчуци, приготвени на пара в торбичка, като гарнитура, замразени плодове в овесената каша и от време на време замразени ястия за обяд“, заяви Луис.

Просто внимавайте за високите нива на натрий, особено в зеленчуците, опаковани със специални сосове и други добавки. „Ако търсите малко пикантност и аромат, най-добрият избор са тези, които са леко подправени с билки и подправки“, каза магистърът по хранене и диетолог Дженифър Пацковски.

Кафе

Макар че прекомерната консумация определено може да има някои негативни странични ефекти – учестено сърцебиене, изпотяване, диария, запек – в повечето случаи кафето в умерени количества се оказва полезно за здравето ни. Според диетологът Джулиана Дюснап кафето съдържа няколко важни витамина от група В и се свързва с по-нисък риск от диабет тип 2. Едно предупреждение обаче: това, което слагате в кафето – захарни сиропи, MCT масло и масло – може да има вредни ефекти.

iStock/Getty Images

Въглехидрати

Хлябът, зеленчуците с високо съдържание на нишесте, овесът и т.н. често се считат за вредни, защото са с високо съдържание на въглехидрати. „Въпреки това, вашите органи – особено мозъкът, бъбреците и мускулите – се нуждаят от въглехидрати, за да функционират правилно“, обясни Дюснап.

Освен факта, че тялото ви изгаря енергията от въглехидратите по-ефективно от всеки друг макронутриент, тези храни съдържат изключително важния хранителен елемент – фибри. Нуждаем се от фибри в диетата си, за да регулираме храносмилането и да си осигурим чувство на ситост, което може да не получим от диета с високо съдържание на мазнини и протеини.

Глутен

Глутенът има лоша репутация. Изглежда, че етикетът „без глутен“ е знак за чест в наши дни. Често се свързва с високопреработени въглехидрати като бял хляб и макаронени изделия. Но глутенът не е зло – той е просто протеин, който се съдържа в пшеницата, ечемика и ръжта и придава структура и еластичност на тестото. Използването на пълнозърнести версии на продукти, които съдържат тези зърна, е изключително здравословно решение – и тези продукти обикновено са много по-малко преработени от безглутеновите си еквиваленти.

„Само хората с целиакия, алергия към пшеница или непоносимост към глутен изпитват отрицателно въздействие върху здравето си от консумацията на глутен“, посочи Рейчъл Кейн, магистър по хранене и регистриран диетолог. Така че, ако това не важи за вас, не се колебайте да се насладите на богати на фибри пълнозърнести макаронени изделия и хляб.

iStock/Getty Images

Млечни продукти

Не всички млечни продукти са еднакви — гръцкото кисело мляко не е сладолед — но като цяло млечните храни са здравословни. Те съдържат витамин D, магнезий, калий и са добър източник на протеин.

„Дори хората с лактозна непоносимост могат да се наслаждават и да понасят добре определени видове млечни продукти, особено ферментирали или зрели продукти като кефир, зряло сирене или кисело мляко“, заяви Кейн.

Въз основа на обширни проучвания за ефектите на млечните продукти върху здравето, повечето диетолози са съгласни, че когато се консумират с умереност, млечните продукти могат да помогнат за отслабване, натрупване на мускулна маса, превенция на сърдечно-съдови заболявания и здраве на костите.

istock

Консервирани плодове и зеленчуци

Подобно на замразените, консервираните плодове и зеленчуци се берат в пълна зрялост и бързо се обработват. Според Пацковски консервираните храни могат да бъдат удобно допълнение към вашата диета и са по-полезни за вас от много други закуски, стига да избягвате тези, които съдържат много сол и захар. | БГНЕС