Годжи бери представлява малки червени плодчета, които се използват в традиционната китайска медицина от хилядолетия. Те се славят със своите изключителни хранителни качества и са известни като "супер храна", която подпомага здравето и добрата физическа форма.



Богат източник на антиоксиданти



Антиоксидантите помагат да се борим със свободните радикали в тялото. Свободните радикали са нестабилни молекули, които могат да причинят увреждания на клетките и да ускорят стареенето. Годжи бери е богато на витамини C и E, както и на бета-каротин, които действат като мощни антиоксиданти, спомагащи за защита на клетките и забавяне на процесите на стареене.



Подпомага имунната система



Годжи бери съдържа високи нива на витамин C, който е ключов за здрава имунна система. Редовната консумация на годжи бери може да помогне за повишаване на защитните сили на организма и да намали риска от инфекции и заболявания.



Подобрява зрението



Годжи бери съдържа лутеин и зеаксантин – два мощни антиоксиданта, които играят важна роля в поддържането на здравето на очите. Тези съединения помагат за защита от увреждания, причинени от синя светлина и стареене, като намаляват риска от катаракта и дегенерация.



Подпомага храносмилането и здравето на червата



Тези малки плодчета съдържат фибри, които помагат за регулиране на храносмилателната система и предотвратяват запек. Освен това, те съдържат полизахариди, които могат да подобрят микрофлората на червата и усвояването на хранителни вещества.



Поддържа енергията и издръжливостта



Известно е, че годжи бери помага за повишаване на енергийните нива и издръжливостта, благодарение на аминокиселините и витамините, които съдържа. Тези храни могат да подобрят физическата активност и да помогнат при възстановяване след интензивни тренировки.



Подобрява сърдечно-съдовото здраве



Годжи бери съдържа съединения, като полизахариди и аминокиселини, които спомагат за понижаване на холестерола и подобряване на кръвообращението. Те могат да редуцират риска от сърдечни заболявания и да поддържат нормално кръвно налягане.



Помага за здравето на кожата



Благодарение на високото съдържание на антиоксиданти и витамини, годжи бери може да подобри състоянието на кожата, като предотврати преждевременното стареене и намали възпаленията. Витамин C в годжи бери също помага за производството на колаген, който е важен за стегнатостта и еластичността на кожата.



Как да включим годжи бери в ежедневието?



► Смути – добавете шепа годжи бери към сутрешното смути за допълнителен антиоксидантен удар.



► Здравословни барчета – смесете годжи бери със сурови ядки, овесени ядки и мед, за да приготвите вкусни и полезни енергийни барчета.



► Чай с годжи бери – добавете сушени годжи бери към топла вода за ароматен и здравословен чай.



► Поръсване на салати и десерти – сушените плодове годжи бери могат да се използват като топинг върху салати, кисело мляко или десерти за допълнителен вкус и хранителни ползи.