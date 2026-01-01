Звук, камера, екшън! “Екшън без граници” - това е обещанието на легендарния Виктор Ангелов за новия сезон на Hell’s Kitchen. Шефът на шефовете е категоричен: “Това ще е най-великият сезон досега”

А каква е причината? Взрив от вкусове, микс от характери, експлозия от емоции и щипка звезден прах - това е изпитаната рецепта за успеха на “Hell’s Kitchen”.

Но тази година към съставките се добавят и амбициозни участници от цял свят, които ще се борят за одобрението на шеф Ангелов. Оказва се, че популярността на Hell’s Kitchen отвъд границите на България е толкова голяма, че кастингът привлича множество кандидати от различни държави. Авторитетът на шеф Ангелов е магнит не само за българските кулинари, но и за чуждестранните.: “Научили сме тънкостите на кулинарно изкуство през последните години. Време да премерим гастрономски сили с другите народи. Кухнята на Ада е най-добрата арена за това състезание”.

Още една съставка превръща Hell’s Kitchen 8 в истински “Екшън без граници”. Това са звездите кулинари. “Тази година надминахме и най-смелите си очаквания”, споделят от екипа. В предаването влизат милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и човек, който винаги е номер едно, с каквото и да се захване”. Дали мистериозната звезда ще бъде и номер едно в Кухнята на Ада?

Ярки родни таланти, колоритни чуждестранни кулинари, амбициозни звездни претенденти, неочаквани обрати и адски много готвене. Затова осмият сезон на Hell’s Kitchen е “Екшън без граници”. Очаквайте на 17 февруари от 20:00 ч. по NOVA.