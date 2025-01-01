Един от най-ярките образци на илюстрирани ръкописи от Ренесанса - Библията „Борсо д'Есте“ от XV век, ще бъде показана в изложба във Ватикана, предаде агенция АП.

Двутомният шедьовър, известен със своите миниатюри в злато и декорация от скъпоценни камъни, беше показан в четвъртък в италианския Сенат, където ще остане до 16 януари. Библията обикновено се съхранява в сейф в библиотека в Модена и рядко се показва пред широката публика.

Книгата е транспортирана до Рим под засилена охрана и пристигането ѝ в Сената е било излъчвано по телевизията, докато работници са изнасяли от ван два големи червени сандъка, съдържащи книгите.

Библията е създадена между 1455 и 1461 г. от калиграфа Пиетро Паоло Мароне и илюстраторите Тадео Кривели и Франко деи Руси. Според италианското министерство на културата, цитирано от АП, произведението е един от най-добрите образци на миниатюрното изкуство, „който съчетава сакрална стойност, историческа значимост, ценни материали и изискана естетика“.

Библията ще остане зад стъклена плоча по време на престоя си в Рим, но посетителите могат да я „четат“ дигитално чрез сензорни дисплеи с ултрависока резолюция. Алесандра Нечи, директор на галерия "Естенсе" в Модена, където обикновено се съхранява Библията, я нарече „Мона Лиза на илюстрираните ръкописи“ заради нейното изящно артистично изпълнение и религиозно вдъхновение.

Архиепископ Рино Физикела, който отговаря за юбилейните чествания на Ватикана, каза, че се надява посетителите да бъдат вдъхновени, да се приберат у дома и да четат собствените си библии, след като видят красотата на "Борсо д'Есте". Той поясни, че великолепието на текста е „предизвикателство“, което принуждава читателя да съзерцава не само красотата на книгата, но и да насочи вниманието си върху словото Божие, съдържащо се в текста, допълва още АП.