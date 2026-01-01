Любимата Нощ на дуетите в “Като две капки вода” поднесе на зрителите на NOVA впечатляващ спектакъл и в Сезона-Слънце на шоуто. Девет обичани участници, сред които и петима победители от минали сезони на предаването, застанаха до тазгодишните звезди за страхотни превъплъщения. Те се представиха блестящо и заслужено получиха силни и бурни аплодисменти.

Първото място в Нощта на дуетите завоюваха Симона и Михаела Маринова, които изправиха публиката в студиото на крака с невероятната имитация на Уитни Хюстън и Марая Кери и незабравимата песен от филма “Принцът на Египет” - “When You Believe”. Двете събраха най-много точки след гласуването на зрителите в приложението NOVA PLAY, вота на останалите участници и журито. След представянето им Веселин Маринов бе развълнуван: “Това беше най-добрата ти имитация досега. За мен това беше изпълнението на вечерта.”

Първи на сцената се качиха Борис и Михаела Филева, които подариха на зрителите една от най-обичаните български песни “Огън от любов” като Васил Найденова и Силвия Кацарова.

Весела Бабинова и Владимир Зомбори станаха партньори и на сцената, за да представят хита “Колко ми липсваш” на дует КариZма, но с разменени роли: Весела бе Миро, а Владо - Галя.

Орлин Павлов застана до Виктор, за да изпеят заедно култовия кавър на песента на Принс “Kiss” като Том Джоунс и Ед Шийърън.

Дънди и Маги Джнаварова облякоха дрехите на фронтмена на U2 - Боно и американската R&B певица Мери Джей Блайдж, за да представят “One”.

Иво Димчев застана рамо до рамо с Фики Стораро и влезе в образа на баща му - Тони Стораро в култовия балкански дует “Кажи ми като мъж на мъж”.

На сцената на шоуто оживя и мюзикълът “Брилянтин”, а в главните роли вместо Джон Траволта и Оливия Нютън Джон влязоха Дарин Ангелов и Пламена. Алекс Раева и Рафи подариха незабравимо преживяване на всички като Шер и Ерос Рамацоти с песента, която събира две музикални вселени в едно - "Piu Che Puoi”. Емилия и Вениамин се превъплътиха в Глория и Азис, за да изпеят хита “Не сме безгрешни, но сме истински” пред очите на оригиналите, за което получиха комплименти.

Бутонът на късмета отреди следващият лайв Весела Бабинова да бъде Evanescence, Виктор да изпълни песен на Bruno Mars, Иво Димчев да имитира Тодор Колев, Дънди да се превъплъти в Мила Роберт, Пламена да сложи костюма на Бон Джови, Емилия да влезе в света на Краси Радков, Алекс Раева да пее като Веселин Маринов, Борис да бъде Bananarama, а победителката Симона да се превърне в Арета Франклин. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – разберете на 20 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък, 09 април, в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Виктор. Певецът ще разкаже за трудния път от дом за деца до голямата сцена на “Капките”. Ще сподели за любовта в живота си, какво му дава музиката и колко щастие му носи семейството. Не пропускайте седмия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

