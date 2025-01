Бракът между Бритни Спиърс и Сам Асгари не продължи дълго, но даде тласък в кариерата на бившия фитнес треньор и модел. Той ще участва в „Предателите“, хибрид от риалити и състезателно шоу.

Не е изненадващо, че дори след скандалната раздяла Сам продължава да говори за бившата си съпруга. Той ще трябва да й благодари за своята популярност дълго време. Сам казва, че подкрепя Бритни, тъй като все още се смята за неин партньор. „Просто й желая най-доброто“, казва той.

„Мисля, че най-важното нещо в един партньор е да бъдете един за друг, независимо от всичко“, каза той в интервю в Page Six. Но добавя двусмислено, че бракът му със Спиърс се е превърнал в училище за живота за него.

„Беше кратък курс за живота в Холивуд и ми помогна“.

.@samasghari_1 cut your hair…. youre looking like your teenage self again (ugly) https://t.co/mLNyoI9vIg