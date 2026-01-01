Арнолд Шварценегер посети Гоинг ам Вилдер Кайзер в Австрия – страната, в която е роден – за откриването на 33-тото издание на Weißwurstparty, празника на бялата наденица, в хотел „Щанглвирт“. С гевреци, бира и, разбира се, наденици Шварценегер се наслади на местните специалитети заедно със сина си Кристофър, който си позволи малко отклонение от хранителния си режим.

След това, което самият той определя като „дълъг процес“, Кристофър – най-дискретното от децата на Шварценегер – вече е с видимо по-стройна фигура. Промяната започва през 2019 г., когато живее в Австралия и решава коренно да смени начина си на живот. „Осъзнах, че теглото ми пречи да правя дори елементарни неща. Тогава реших да се променя“, разказва той по време на здравен форум в Лос Анджелис през 2025 г. Кристофър споделя, че е спрял захарта и въглехидратите, а по време на Великия пост е изключил и хляба, което му е помогнало да свали 13 килограма.

Постижението е повод за гордост за баща му, който е бил най-голямата му подкрепа. В интервю за „Таймс“ през юни 2025 г. Арнолд Шварценегер призна, че никога не е казвал на сина си, че е с наднормено тегло, а просто са въвели по-здравословни храни и са го насърчавали да спортува, докато един ден той сам не решил, че иска да отслабне.

По време на празника на бялата наденица нито Арнолд, нито Кристофър брояха калориите, наслаждавайки се на тържествата, които се провеждат покрай легендарните алпийски ски състезания „Ханенкам“ в Кицбюел. Двамата се появиха и край пистите, където се срещнаха със Златан Ибрахимович. Актьорът и футболната звезда си направиха селфи.

Шварценегер заяви, че се е чувствал изключително щастлив не само да наблюдава едни от най-добрите скиори в света на най-опасното състезание, но и да се срещне с „един от най-великите футболисти на всички времена“, пожелавайки на Ибрахимович приятно прекарване в Австрия.