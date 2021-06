е един от основателите нано след 10 години в групата, множество световни хитове и турнета, започва соловата си кариера като диджей и продуцент.Той смята себе си за космополитен артист и в диджей сетовете му може да усетите влиянето на различни музикални тенденции, майсторски смесени както с ново звучене, така и с някои к

Лирой продуцира и ремиксира музика за различни изпълнители и диджеи като David Gray, The Ting Tings, Darren Emerson, Maxim (Prodigy), Dr. Doom (KoolKeith) и Dub Pistols.Партнира си с DJ Hyper, както и с германския диждей и продуцент Marten Hörger, с когото създават формацията Smash HiFi. През 2016 записват албума “Order More Disorder”, част от който автомобилния гигант KIA използва за озвучаване на рекламите си. През 2017 Smash HiFi са неизменна част от фестивалните сцени, включително иТова е само малка част от биографията на, но напълно достатъчна, за да сте сигурни, че един от музикалните титани на 90-те пристига в Бургас специално за- Вече съм бил в България - впечатляваща страна с чудесни, приятелски настроени хора! Винаги се забавлявам много по време на участията си в България – публиката е толкова екзалтирана и успява да улови много точно енергията на музиката ми! Така че е огромно удоволствие за мен и нямам търпение да се срещна с всички вас на SPICE Music Festival 2021.Ще звучи музика, заредена с много позитивна енергия и ще пътешестваме през различни стилове. Надявам се хората да запомнят тази наша среща и тя да остане едно от най-яките партита, на които сме били.- Музиката на 90-те беше свежа, нова. Денс музиката беше много повече от звучене - цяло движение, стил. Дълго време беше ъндърграунд музика - телевизиите и медиите нямаха представа, че това ново звучене се е появило и е на път да превземе класациите.А смесването на стиловете успяваше да обедини различни хора в един ритъм на всяко парти. Затова все още не мога да откроя едно парче, група или концерт, който бих могъл да нарека „най-любим“ през 90-те - всичко беше въпрос на умело съчетаване на стиловете, затова и спомените ми обединяват множество малки детайли от тези години.- мисля, че това мото описва най-добре 90-те.- Оригиналността. Не съм престанал да създавам музика - по време на локдауна издадох два албума, завършвам и нови парчета, които ще пусна това лято.Очевидно е, че вече се променя и начина, по който се забавляваме - онлайн партитата станахано съм сигурен, че музиката беше съществен фактор в това хората да преодолеят ситуацията, през която се наложи да преминем през последната година и половина.- И все пак, надявам се скоро да се върнем по сцените и се радвам, че ще бъда част от SPICE Music Festival това лято. Така че - бъдете позитивни,и се пригответе за парти в Бургас!Билети за SPICE Music Festival могат да бъдат закупени на Ticketstation.bg, в офис мрежата на EasyPay и в магазини „На Тъмно“. А останалите артисти, които ще видим на сцената тази година, са Maxi Jazz от FAITHLESS, STEREO MC's, COOLIO, C-BLOCK, DJ BOBO, Real McCoy, DJ Alice, U96, Leeroy Thornhill - Ex Prodigy, MASTERBOY, NANA, VENGABOYS, E-Type, Jenny from Ace of Base и, разбира се, дългоочакваният реюниън на Дони и Момчил, без които 90-те в България никога нямаше да бъдат същите!