Лятото започна и е време да планирате посещение в Бургас на 6, 7 и 8 август за SPICE Music Festival, защото и тази година това ще е едно от най-големите музикални събития в Европа.



Място - пристанището в Бургас. Ако вече сте били на някое от предишните издания на фестивала, знаете, че това преживяване няма как да бъде забравено.



„Нямам търпение да се кача на сцената на SPICE Music Festival. Гледах видеоклипове от миналите издания - изглежда невероятно! Така че България, пригответе се за сериозно парти и тази година!“ - предупреждава Danzel, на когото дължим денс хита Pump it up.



Другите звезди от 90-те, които ще пристигнат в Бургас, са DJ BOBO със забележителното му шоу Kaleidoluna, Maxi Jazz - основателят и неповторим глас на култовите FAITHLESS, британците STEREO MC's, Leeroy Thornhill - един от основателите на Prodigy, лошото момче на американския рап COOLIO, без чийто хит „Gangsta`s Paradise“ 90-те нямаше да бъдат същите, C-BLOCK, MASTERBOY, NANA, Real McCoy, евроденс поп формацията Alice DJ, германците U96 и VENGABOYS!



А към атрактивната програма се присъединяват и още две емблематични за 90-те имена: E-Type и Jenny от популярната шведска група Ace of Base! „90-те години бяха уникални по свой собствен начин - духът им продължава да живее и енергията им е несравнима. Чували сме много за българската публика и нямаме търпение да се срещнем с нея в Бургас!“ – споделиха германците U96.



Leeroy Thornhill - един от основателите на Prodigy, също отправи своето послание към феновете си у нас: „България е удивителна страна с много приятелски настроени хора! А публиката винаги успява да се включи в енергията на сетовете ми, така че за мен е удоволствие, че ще бъда част от SPICE Music Festival 2021!“



Другото събитие, което в никакъв случай не трябва да пропускате, е дългоочакваното събиране на Дони и Момчил на една сцена, което ще се случи в рамките на SPICE Music



Festival! Никой не знае дали тази колаборация ще се повтори някога отново, така че си припомните какви бяха 90-те години в България с музиката на Дони и Момчил! Съвместната им изява ще е с музикантите от “Фондацията” и е под надслов: “Фондацията представя Дони и Момчил”.



За съжаление, за втора поредна година BOMFUNK MC`s отказаха предварително поетия ангажимент и няма да ги видим в Бургас, но организаторите вече доказаха, че могат да се справят с всякакви непредвидени ситуации и в момента преговарят с достойни заместници на финландците.



Тридневните билети за фестивала все още са на цена 120 лв. и могат да бъдат закупени на Ticketstation.bg, в офис мрежата на EasyPay и в магазини „НаТъмно“.