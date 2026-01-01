Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу 38-годишен мъж, присвоил над 19 000 лева чрез схема за покупка на кола.

Схемата

Мъжът е подвел жена, като и обещал, че ще ѝ съдейства за закупуването и транспорта на лек автомобил от САЩ.

В хода на комуникацията им жената е предала пари на три пъти за заплащане на капаро за автомобила, доплащане на сумата и такса за транспорт на превозното средство на обща стойност от 19 280 лева.

Мъж „изгоря” с 3000 лв. при онлайн покупка на кола

Досъдебното производство е установило, че след последното плащане обвиняемият е излъгал пострадалата, че колата вече се намира в България. Той твърдял, че автомобилът е оставен в сервиз за ремонт. След това мъжът спрял всякаква комуникация с жената.

В рамките на разследването са разпитани свидетели и са изготвени експертизи, които подкрепят тезата на прокуратурата. Предстои насрочване на първото заседание по делото в Софийския районен съд.