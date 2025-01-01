Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на официалното честване по повод 146-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана, съобщиха от правителствената пресслужба.

"Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“, каза премиерът, цитиран в съобщението. Той изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО. „Стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата, стабилността в управлението и баланса между институциите“, добави Желязков.

Националната служба за охрана е правоприемник на Софийската Първа конна сотня. Тя е създадена през 1879 г. с указ на Княз Александър I като първото специализирано звено за охрана.

Днес НСО е специализирана военизирана държавна служба към президента на България, се посочва в информация на отдел "Справочна" на БТА. Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и събития.

От 2020 г. началник на НСО е генерал-майор Емил Тонев.